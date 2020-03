Lagarde: “ECB staat klaar om economie te ondersteunen”

De Europese Centrale Bank (ECB) staat klaar om actie te ondernemen om de economie van de eurozone te ondersteunen, nu het nieuwe coronavirus zich steeds verder verspreidt. Dat benadrukte ECB-president Christine Lagarde maandagavond in een verklaring.

“De ECB volgt de ontwikkelingen en hun implicaties voor de economie, de middellangetermijninflatie en de uitvoering van het monetair beleid op de voet”, zo de Française. “We staan klaar om passende en gerichte maatregelen te nemen, indien nodig en evenredig met de onderliggende risico’s.” Vorige week zei Lagarde nog dat ingrijpen voorlopig niet nodig zou zijn.

Beurzen tonen herstel

Kort voor het verschijnen van de verklaring van Lagarde sloten de Amerikaanse beursgraadmeters juist met hun sterkste dagwinst in meer dan een jaar, waarmee de beurzen in New York krachtig herstel toonden na hun zware verliezen van vorige week.

Wall Street leek er al op te rekenen dat centrale banken met steunmaatregelen komen om zo de impact van het virus te verzachten. De Amerikaanse koepel van centrale banken verklaarde eerder al klaar te staan om gepast op te treden tegen de economische gevolgen van het virus.