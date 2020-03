Liesbeth Sinke voorgedragen als CFRO BinckBank

Liesbeth Sinke wordt op 24 april aangesteld als de nieuwe Chief Financial & Risk Officer van Binckbank. Zij is daarmee de opvolger van Evert-Jan Kooistra, die na twaalf jaar zijn taken neerlegt. De Nederlandsche Bank heeft inmiddels toestemming gegeven voor de voordracht van Sinke.

Vincent Germyns, CEO van Binckbank, kijkt uit naar de komst van Sinke: “Met Liesbeth Sinke versterkt BinckBank zich met een bekwame bestuurder, met ruim 25 jaar ervaring in een groot aantal financiële functies waaronder CFO bij NN en meest recent als CFRO en board member bij pensioenuitvoerder MN.”

Klant beter bedienen

Sinke kijkt uit naar haar nieuwe rol en de rol rol die ze zal spelen bij de verdere financiële integratie van de bank met Saxo Bank. “Dit is een mooie uitdaging bij een dynamische bank die erin is geslaagd een sterke positie in Nederland op te bouwen. Daarnaast biedt de overname door Saxo Bank mooie kansen om BinckBank binnen de nieuwe groep verder te laten groeien, financieel nog sterker te maken en vooral haar klanten nog beter te bedienen.”