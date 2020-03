Met deze 4 factoren creëren private equity-partijen waarde

De wereldwijde dealwaarde bereikte in 2018 het op een na hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008, vooral dankzij de sterke mondiale vraag naar assets vanuit zowel private equity-partijen als bedrijven. Maar het aantal succesvolle deals – deals die een significante waarde creëren ten opzichte van de overnameprijs – laten een daling zien.

“In ons internationale onderzoek Creating value beyond the deal: private equity, onderzochten we welke factoren bijdragen aan waardecreatie”, zegt Remco van Daal van PwC. “We vroegen honderd senior executives van private equity-bedrijven wereldwijd naar hun ervaringen. Hieruit blijkt dat kosten besparen niet meer genoeg is om rendement te realiseren in de huidige lastige marktomstandigheden, hoewel de investeringscapaciteit van private equity-partijen groter is dan ooit.”

Dit zijn vier onderwerpen die volgens het PwC-onderzoek het verschil kunnen maken voor M&A:

1. Verhoging van omzet

74 procent van de deals die waarde creëerden, liet ook een omzetverhoging zien. Toch kreeg deze factor voor waardecreatie vaak minder aandacht dan kostenbesparingen.

2. Heldere strategie

80 procent van de deals waarbij waardecreatie op een geformaliseerde manier werd benaderd, leidde tot een substantieel rendement.

3. Cultuur en talent

57 procent van de private equity-dealmakers gaf aan dat cultuurkwesties waardecreatie in de weg stonden.