Miranda Hendriks vertrekt als CFRO van Univé

Miranda Hendriks vertrekt na ruim drie jaar bij Univé. De verzekeraar meldt dat de CFRO de jaarrekening 2019 nog zal afronden om eind april haar taken neer te leggen. CEO Ron Bavelaar en medebestuurder Ellen Peper zullen vooralsnog haar taken in de raad van bestuur waarnemen.

Univé meldt dat tijdens het lidmaatschap van Hendriks in de RvC het bedrijf stappen heeft gezet op het gebied van Finance, Risk en Compliance. ‘Hendriks heeft een bijdrage geleverd aan de verbreding van Univé als verzekeraar naar een zekerheidsmerk door mede invulling te geven aan de strategie ‘voorkomen, beperken en verzekeren’.’

Persoonlijke interesses

Hendriks had de afgelopen tien jaar bestuurlijke functies binnen de coöperatieve verzekeringswereld in Nederland en in Europees verband. Ze gaat zich de komende periode richten op een aantal persoonlijke interesses en haar toezichthoudende functie.

Hendriks is betrokken bij de Europese brancheorganisatie EIOPA en is ook bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.