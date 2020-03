Peter ter Horst: van controller naar CFO en CEO

Peter ter Horst is per 1 april de nieuwe CEO van Teijin Aramid. Hij is de opvolger van Gert Frederiks, die volgend jaar met pensioen gaat, en voor Ter Horst is het zijn volgende stap binnen het bedrijf in aramide-supervezels. In veertien jaar tijd werkte hij zich op van Group Controller, tot CFO en vervolgens tot CEO.

Door Martijn Slot

Ter Horst studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en volgde een postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije Universiteit. Hij deed vervolgens de nodige ervaring op in financefuncties bij verschillende bedrijven, voordat hij in 2006 als Group Controller werd aangenomen bij Teijin Aramid. “Na mijn komst heb ik al redelijk snel naar de strategie van het bedrijf gekeken en daar had ik mijn mening over”, vertelt Ter Horst. “Teijin Aramid is een bedrijf dat mensen veel kansen geeft, heel open is over mogelijkheden en ik was dus vervolgens binnen twee jaar naast Group Controller ook Strategy Officer.”

Die stap volgde na een gesprek met de toenmalige CEO. Ter Horst had, hoewel hij nog maar relatief kort bij het bedrijf werkte, de nodige opmerkingen over de strategie. “Hij zei tegen mij: ‘Als jij denkt het zo goed te weten, waarom ga je ‘em dan niet aanpassen?’ Voorheen deden we eigenlijk alles en maakten niet echt een keuze. De strategie die ik, met hulp van McKinsey, had geformuleerd konden we uiteindelijk niet uitvoeren door de financiële crisis in 2008-2009. De huidige strategie, die ik samen met Gijs Frederiks heb geformuleerd, is later ingezet. De bredere blik heb ik eigenlijk altijd wel gehad.”

Geleidelijke weg

Ter Horst had bij zijn komst bij het bedrijf het idee dat hij op den duur hogerop wilde en meer verantwoordelijkheid wilde. Een planning dat hij vierenhalf jaar later CFO zou worden, lag er echter niet. “Het is iets wat gaandeweg is gebeurd. Toen ik naast de functie van Controller ook de functie van Strategy Officer kreeg, merkte ik dat ik nog veel breder in het bedrijf werkzaam was. Het is een mooie opmaat naar de CFO-positie, eigenlijk wel de beste leerschool. Je bent al iets meer beleidsmatig en met de lange termijn bezig dan als Controller.”

“Als Group Controller sta je met de voeten in de klei en dat heb je als Strategy Officer en CFO wat minder. Je bent dan toch wat meer bezig met het uitzetten van de richting van het bedrijf en de bijbehorende cultuur.”

Het geheel overzien

Ter Horst was ruim negen jaar actief als CFO en nu volgt de stap naar CEO. Waarom? “Ik heb altijd de ambitie gehad, de drang, om het geheel te overzien. Als Group Controller deed ik dat op een ander niveau en bemoeide ik mij overal tegenaan. Ik vind het nu heel mooi om als eindleidinggevende dit prachtige bedrijf verder te brengen. Ik zie een uitdaging om de hele organisatie aan te sturen.”

Of het een voordeel is dat hij als oud-CFO de nieuwe CEO wordt, weet Ter Horst niet. “Ik weet niet of het per se een voordeel is dat ik het financiële deel ken, of dat het een voordeel is dat je vanuit de marketing en saleskant komt. Wat vooral belangrijk is, is de brede blik en de samenwerking die ik al die jaren heb gehad met alle functies. Ik denk dat dat echt bijdraagt aan je voorbereiding op het CEO-schap.”

De CFO kan het niet alleen

Volgens Ter Horst is het essentieel dat een CFO en CEO over leiderschap beschikken. “Je moet bereid zijn om voor de troepen te staan en de richting uit te zetten. Samenwerking is ook heel belangrijk, ook voor het vormen van een team. Het is zo dat je als CFO en CEO een heel klein deel van een bedrijf bent. Je kan het niet alleen. Je zult de mensen moeten laten samenwerken en zorgen dat je het beste naar bovenhaalt bij de mensen.”

“Het is heel belangrijk dat je luistert naar de rest van de medewerkers. Het is iets wat ik in het verleden ook gedaan heb. Als CFO was ik verantwoordelijk voor ons continu verbeterprogramma, dat wij een aantal jaar geleden hebben ingezet. Daar zit een harde kant aan van telkens stappen zetten en aan procesverbetering doen. Maar er zit ook echt een cultuurkant aan. Hoe zorgen we met z’n allen dat het morgen weer beter gaat dan vandaag? Het is essentieel dat je als leidinggevende of management van een bedrijf de cultuur doorgrondt. ‘Go to Gemba’ is bij ons een heel belangrijk begrip. Ga naar de werkvloer als management en ga kijken wat daar speelt.”

Het zoeken naar verbinding is iets wat Ter Horst geleerd heeft van zijn voorganger Frederiks. “De CEO is iemand die de lijnen uitzet en graag de richting bepaald, maar hij zorgt er ook voor dat hij de mensen meeneemt.”

Je kunt veel in cijfers vangen, maar er zijn ook andere criteria die je mee moet nemen in de beslissingen die je neemt.

Inleven in andere rollen

Het zal wennen zijn voor Ter Horst dat hij niet langer de CFO, maar de CEO van Teijin Aramid is. Hij erkent dat het ‘een valkuil zou kunnen zijn’ dat hij de rol van CFO straks niet loslaat. “Aan de andere kant is het ook zo dat ik erg veel nieuwe uitdagingen krijg. Altijd vasthouden aan die rol kan ik ook weer niet. Ik moet me wel inleven in de andere rollen. Dat betekent dat ik daarmee wel geholpen wordt om die oude rol los te laten. Maar dat dat automatisch zal gaan, is misschien te veel gezegd.”

Ter Horst maakte eerder een dergelijke verandering mee toen hij van Group Controller CFO werd. “Toen moest ik de nieuwe Controller voldoende ruimte geven en me niet te veel met haar blijven bemoeien. Als je je daar maar bewust van bent en het er gezamenlijk over hebt, dan lukt dat ook.”

Zorg voor een brede blik

Het heeft volgens Ter Horst, in zijn ontwikkeling binnen het bedrijf, meegespeeld dat hij continu aan verbreding dacht. “Het is ook een advies dat ik wil geven aan jonge financials die dezelfde route willen bewandelen. Zorg dat je de brede blik houdt en dat je voor jezelf mogelijkheden creëert om je breder in te zetten dan alleen op het financiële vlak.”

Bij verbreding hoort dat je je niet blind moet staren op de cijfertjes, maar het menselijke aspect ook mee moet nemen. “Je kunt veel in cijfers vangen, maar er zijn ook andere criteria die je mee moet nemen in de beslissingen die je neemt. Dat is een advies dat ik wil geven aan de nieuwe CFO en ik zal hem of haar daar zeker op aanspreken. We zoeken niet iemand die puur het financiële deel doet, maar iemand die oog heeft voor de gehele business en die menselijke kanten.”