Robin Wright kondigt vertrekt als CFO Pharming Group aan

Robin Wright vertrekt als CFO van Pharming Group. Wright heeft besloten om zich om familiale redenen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van Aandeelhouders op 20 mei niet herkiesbaar te stellen als lid van de Raad van Bestuur en CFO. Vanwege die hoedanigheid vertrekt hij bij het gespecialiseerde biofarmaceutische bedrijf.

“Ik heb enorm genoten van mijn vijf jaar bij Pharming en ik kijk met trots terug op wat we hebben bereikt”, laat Wright weten in een reactie. “Het was een voorrecht om deel te mogen uitmaken van het team dat de transformatie van Pharming heeft bewerkstelligd tot een succesvolle en winstgevende internationale onderneming met veel potentie voor toekomstige groei. Ik wens Pharming daarbij alle succes.”

Toewijding

“Namens de onderneming wil ik Robin bedanken voor zijn vele bijdragen aan Pharming”, reageert Paul Sekhri, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “In de afgelopen vijf jaar heeft Robin een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van Pharming tot de

krachtige winstgevende zelfstandige onderneming die we zijn geworden. We danken Robin voor zijn toewijding en vele werk en wensen hem al het goede in zijn verdere carrière.”

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, vertelt: “Robins vaardigheden, tomeloze inzet en toewijding speelden een cruciale rol bij het sluiten van de deals die Pharming fundamenteel hebben veranderd en waardoor een klein Nederlands bedrijf is veranderd in een internationale geïntegreerde commerciële biofarmaceutische onderneming met een krachtige pijplijn en een sterk financieel fundament. We willen hem voor dit alles danken en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”