Shell snijdt in kosten en uitgaven vanwege coronavirus

Olie- en gasbedrijf Shell gaat snijden in de kosten en minder investeren vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de lage olieprijzen als gevolg van een prijzenoorlog. Bovendien schrapt de Nederlands-Britse onderneming een aangekondigde aandeleninkoop. Dat alles heeft tot doel een financiële buffer te hebben in onzekere tijden.

Shell wil de operationele kosten met drie miljard tot vier miljard dollar per jaar terugbrengen. Daarnaast is het bedrijf nu van plan dit jaar 20 miljard dollar te investeren in plaats van de eerder geplande 25 miljard dollar en wordt ook het werkkapitaal “aanzienlijk” verlaagd. Shell maakt zijn huidige aandeleninkoopprogramma nog af, maar volgende rondes gaan voorlopig niet door.

Hoopvol

Topman Ben van Beurden spreekt over een moeilijke tijd. “De combinatie van een snel dalende vraag naar olie en een snel toenemend aanbod mag uniek zijn, maar Shell heeft marktonrust in het verleden al vele malen doorstaan.”

Shell wil overigens nog altijd voor tien miljard dollar aan bezittingen afstoten voor het einde van het jaar. Daarvan is vijf miljard dollar al gerealiseerd. De verdere verkopen hangen qua timing af van de marktomstandigheden, zegt het bedrijf nu.