Steunpakket voor noodlijdende bedrijven kost tientallen miljarden

Het steunpakket voor bedrijven die door het coronavirus met economische problemen kampen, zal naar verwachting tientallen miljarden euro gaan kosten. Het komend kwartaal is het al zeker 10 tot 20 miljard euro, maakte minister Wopke Hoekstra (Financiën) dinsdag bekend. Het kan nog oplopen, omdat het afhankelijk is van het aantal bedrijven dat een beroep wil doen op de regelingen.

Het kabinet trekt de knip voor ondernemers die in de problemen komen door de uitbraak van de pandemie. Om te voorkomen dat veel mensen hun baan verliezen, kunnen bedrijven een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom vragen van werknemers. De overheid vult de uren die werknemers minder werken vanwege de problemen aan.

Vervanging voor huidige werktijdverkortingsregeling

De regeling is de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ genoemd, en vervangt de werktijdverkortingsregeling die de afgelopen periode erg in trek was bij noodlijdende bedrijven. Tot nu toe hebben 78.000 bedrijven hier een beroep op gedaan, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ondernemers kunnen alleen een tegemoetkoming aanvragen voor omzetdaling vanaf 1 maart.

Overheid garant voor overbruggingsleningen

Ook staat de overheid garant voor overbruggingsleningen die bedrijven aanvragen. De garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf werd al verruimd wegens de coronacrisis. Ook voor grote bedrijven komt er meer geld beschikbaar. Het budget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Kabinet bereid alles uit de kast te trekken

Hoekstra benadrukte dinsdag nogmaals dat het kabinet bereid is alles uit de kast te trekken om Nederland door de coronacrisis heen te loodsen. “De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel geïnvesteerd in de samenleving, maar ook de overheidsfinanciën op orde weten te brengen”, aldus de bewindsman. “Dat hebben we gedaan om moeilijke tijden zoals die nu zijn aangebroken goed door te komen.” De maatregelen van het kabinet zijn “tijdelijk, en buitengewoon fors”, zei Hoekstra. “Waar nodig, zullen we alle maatregelen verder uitbreiden.” De minister wil tegelijkertijd “realistisch” blijven: “De periode die we nu voor de boeg hebben, zal niet gemakkelijk zijn.”