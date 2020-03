Takeaway.com opnieuw snelste groeier van Nederland

Takeaway.com heeft voor de tweede keer de ‘Gouden Groeier’ gewonnen. De prijs, een initiatief van Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit, werd uitgereikt tijdens de derde editie van het ondernemersevent BusinessBoost Live. Mona Keijzer, staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte de winnaar bekend.

Takeaway.com creëerde 4703 nieuwe banen (in FTE) en groeide dus het snelst in de periode van eind 2016 tot en met eind 2019. Hiermee staat de maaltijdbezorger bovenaan De Top 250 Groeibedrijven 2020. De 250 bedrijven zijn samen met meer 30.000 FTE gegroeid, waarvan ruim de helft van het aantal banen aan de Top 10 toe te schrijven is.

Groei in binnen- en buitenland

Oprichter en CEO Jitse Groen is blij met de uitverkiezing: “Erg leuk dat Takeaway.com opnieuw het snelst groeiende bedrijf van Nederland is. We groeien hard, zowel in Nederland als daarbuiten. Onze groei creëert veel banen, zowel op onze 27 kantoren in binnen- en buitenland, maar ook lokaal op onze 91 hubs, waar we niet alleen bezorgers werven, maar ook leidend personeel.”

Professor Justin Jansen, hoogleraar aan Rotterdam School of Management, is niet verrast met Takeaway als winnaar. “Ons onderzoek bij Takeaway.com laat zien dat het bedrijf zich al vroeg realiseerde dat de markt waarin het opereert een ‘winner-takes-it-all’ markt is, wat inhoudt dat het om te overleven en succes te garanderen, de grootste speler in de markt moest worden. Daar hebben zij hun groeiformule omheen gebouwd. Een tweede factor voor hun groei is dat zij door de organisatiestructuur te wijzigen en de rollen binnen het team opnieuw te definiëren, het bedrijf haar capaciteit voor verdere groei blijft ontwikkelen.”