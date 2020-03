Uitgelicht: de collegereeksen van Executive Finance en Nyenrode Business Universiteit

Gedurende het hele jaar organiseren Executive Finance en cm: in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit verschillende collegereeksen en masterclasses. In de maand maart worden de volgende drie aangeboden: collegereeks Business Control, collegereeks Actualiteiten Accountancy & Controlling en masterclass Advanced Finance. Een korte toelichting.

Uitdagingen van de Business Controller in 6 unieke colleges

Digitale transformatie, robotisering, cyberrisico’s, privacy issues hebben grote impact op de rol van controller…

Van de business controller, tevens strategiepartner, wordt verwacht deze veranderingen te begrijpen en mee te bewegen. Tegelijkertijd moet de business controller de hoeder en baken van stabiliteit zijn.

De controlfunctie verandert tevens steeds meer naar een adviserende rol. De controller is tegenwoordig businesspartner en medeverantwoordelijk voor waardecreatie in het bedrijf. Dit vraagt om bevlogen leiderschap en goede communicatieve vaardigheden.

Na het volgen van de collegereeks heeft u direct toepasbare kennis en kunde opgedaan om de uitdagingen waar u als controller mee te maken heeft (of krijgt) de baas te kunnen zijn.

Inzicht in de ontwikkelingen en de toekomst van het vak

De ontwikkelingen in het vakgebied van Accountancy & Controlling gaan snel. In deze collegereeks praten hoogleraren en experts uit de praktijk u bij over de actualiteiten op het gebied van Accountancy & Controlling.

Naast een kritische reflectie op de toekomstige ontwikkelingen rondom accountants en financieel managers, is er ook aandacht voor het steeds belangrijker worden van het gebruik van data (big data), de toekomstige invloed van duurzaamheid en integrated reporting.

Financieel management als operationeel en strategisch instrument

In deze tweedaagse Masterclass staan actuele ontwikkelingen binnen finance centraal en leert u hoe u deze optimaal kunt integreren binnen uw eigen financiële strategie.

De Masterclass Advanced Finance is een intensief en interactief programma dat theorie combineert met praktijk, zowel qua docenten als qua inhoud. Er is voldoende mogelijkheid om uw persoonlijke vraagstukken in te brengen en te bespreken met de docenten en deelnemers.

Thema’s die behandeld worden zijn o.a.: performance management & control, praktijkvoorbeelden over financiële rapportage en waardebepaling, ondernemingsfinanciering en het toepassen van diverse financieringsvormen. Er wordt gebruik gemaakt van business cases om de praktijk zo effectief mogelijk na te bootsen en uw leerdoelen te bereiken.