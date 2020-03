Update coronacrisis: ABN AMRO voorspelt krimp van 3,5 procent, Knot: snel herstel mogelijk

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: ABM AMRO voorspelt krimp van 3,5 procent, DNB: met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk en ‘Coronamaatregelen wegen zwaar op economie, maar zijn nodig’.

ABN AMRO voorspelt krimp van 3,5 procent

ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde sectorprognose, waarin de bank de invloed van het coronavirus op de Nederlandse economie beschrijft. In 2021 groeit de economie waarschijnlijk weer, met 2,5 procent.

Volgens de bank kan de economie na de zomer al weer opveren als de meeste beperkingen, zoals het sluiten van restaurants en cafés, in mei worden opgeheven. Toch zal dit het verlies niet meteen herstellen. Het zal even duren voordat het consumentenvertrouwen weer is hersteld, aldus het rapport. Tot die tijd zullen consumptie en investeringen tegenvallen.

Nederland gaat vanwege de virusuitbraak door een diepe economische crisis. Maar als de juiste maatregelen worden genomen is volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) een snel herstel mogelijk na de verwachte recessie.

Het gaat dan om ingrepen die voorkomen dat er door de coronacrisis permanente economische schade optreedt. Omdat de oorzaak van de problemen niet in de financiële sector zelf ligt maar puur bij het virus, voorziet Knot dat er geen lang herstelproces nodig is zoals na de financiële crisis ruim tien jaar terug.

‘Coronamaatregelen wegen zwaar op economie, maar zijn nodig’

De bestrijding van de corapandemie zorgt voor grote economische ontwrichting. Toch moeten overheden vergaande crisismaatregelen niet schuwen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Elke maand dat grote economieën in een zogeheten lockdown verkeren, drukt dat volgens OESO-secretaris-generaal José Ángel Gurría met ongeveer 2 procentpunt op hun jaarlijkse economische groei. “Alleen al in de toeristische sector daalt de productie tussen de 50 en 70 procent in deze periode. Veel economieën zullen een recessie doormaken.”

IMF overweegt bijzondere maatregelen om crisis te bezweren

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt vanwege de coronacrisis na over steunmaatregelen die afwijken van zijn traditionele noodkredieten. Zo onderzoekt het fonds of het mogelijk is om landen te helpen die kampen met een tekort aan vreemde valuta.

“We bevinden ons in een ongekende situatie waarin een wereldwijde gezondheidspandemie is uitgegroeid tot een economische en financiële crisis”, zegt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva in een verklaring. Ze gaat ervan uit dat de wereldeconomie dit jaar zal krimpen omdat in tal van landen het normale leven momenteel stilligt.

‘Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008’

Centrale banken en andere partijen in de financiële sector moeten in hun aanpak van de coronacrisis verder gaan dan de maatregelen die zijn genomen tijdens de financiële crisis van 2008. Daarvoor pleit topman Agustín Carstens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).

In een opiniestuk in zakenkrant Financial Times stelt hij dat het belangrijk is dat centrale banken geld in hun economieën pompen, zodat gewone banken kredieten kunnen blijven verstrekken om bedrijven en particulieren overeind te houden. Gewone banken zouden hiervoor ook hun buffers moeten aanwenden. En bij partijen in de sector moet erop worden aangedrongen dat ze de uitkering van dividend aan aandeelhouders voorlopig opschorten.

ECB vraagt banken voorlopig geen dividend uit te keren

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de banken van de eurozone vrijdag gevraagd om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren. Ook inkoopacties van eigen aandelen, waar aandeelhouders ook indirect van profiteren, zijn voorlopig uit den boze.

De aanbeveling van de ECB gelden voor de dividenden over de jaren 2019 en 2020. Daarmee gaat het dus om de winsten van vorig jaar en de winsten dit jaar die niet uitgekeerd zullen worden. De niet-uitbetaling geldt tot minstens 1 oktober.