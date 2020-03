Update coronacrisis: AVA’s online, versoepelen regels staatssteun en nationalisatie

Executive Finance brengt periodiek het belangrijkste nieuws voor topfinancials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over AVA’s die online plaatsvinden, banken die happig zijn op goedkope leningen, een versoepeling van de regels rond staatssteun en het nationaliseren van ondernemingen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een ongekend pakket aan maatregelen aan om grote bedrijven, het mkb en zzp’ers te helpen. Zie hier onze berichtgeving daarover.

Amerikaanse overheid stopt 1 biljoen euro in Amerikaanse economie

De Amerikaanse overheid overweegt een economisch stimuleringsplan waarmee zeker 1 biljoen dollar in de Amerikaanse economie wordt gestopt. Volgens minister van Financiën Steven Mnuchin ligt er een voorstel op tafel waarmee 1 biljoen dollar in de economie wordt geïnjecteerd, zei hij na afloop van een overleg met Republikeinse senatoren. Volgens Mnuchin gaat het om een combinatie van leningen, een combinatie van direct geld dat aan Amerikanen wordt overgemaakt en een combinatie van noodkredieten voor kleinere bedrijven.

1.000 euro per gedupeerde Amerikaan

Ingewijden meldden eerder aan persbureau Bloomberg dat een noodplan van zeker 1 biljoen tot wel 1,2 biljoen dollar klaarligt om de negatieve effecten van het nieuwe coronavirus in te dammen. Mnuchin wil volgende maand zeker 250 miljard dollar aan noodsteun overmaken aan Amerikanen. Een maand later zou een soortgelijk bedrag moeten volgen, als de economie dan nog steeds worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. In Washington wordt momenteel beslist over een steunpakket van zeker 850 miljard dollar. Onderdeel van dat pakket maatregelen is een betaling van 1000 dollar aan door de crisis gedupeerde Amerikanen. De Canadese overheid beloofde op zijn beurt om op woensdag met een “significant noodplan” te komen, zo beloofde premier Justin Trudeau. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de economie van Canada niet in een recessie belandt. Ondertussen beloofde de Britse overheid 330 miljard pond aan gegarandeerde leningen aan bedrijven.

Wegblijven van aandeelhoudersvergadering

Postbedrijf PostNL vraagt zijn aandeelhouders vanwege het coronavirus weg te blijven van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ze kunnen de bijeenkomst, die 14 april gepland staat, volgen via een videoverbinding en per volmacht of elektronisch stemmen. PostNL heeft verder besloten alle aankleding rond de vergadering achterwege te laten. Zo is er geen lunch en ook geen receptie na afloop. Bij de aandeelhoudersvergadering is bovendien maar een beperkt aantal commissarissen lijfelijk aanwezig. Ook zijn de commissarissen en de raad van bestuur niet beschikbaar voor een praatje of het beantwoorden van vragen buiten de vergadering om.

Aandeelhoudersvergadering gaat door

Telecombedrijf KPN laat weten dat zijn aandeelhoudersvergadering op 15 april vooralsnog gewoon doorgaat. Wel houdt KPN de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Overigens was de aandeelhoudersvergadering van KPN vorig jaar al online te volgen met een systeem waarbij online live meegestemd kon worden. Dat systeem gebruikt het telecombedrijf dit jaar opnieuw. PostNL en KPN behoren tot bedrijven waar relatief veel kleine beleggers aandelen in hebben. De aandeelhoudersvergaderingen zijn daardoor doorgaans druk bezocht.

Happig op goedkope leningen

Europese banken bleken happig op goedkope leningen van de Europese Centrale Bank (ECB) in de eerste veiling van die kredieten. In totaal werd er deze week een kleine 110 miljard euro opgenomen. De centrale bank verschaft deze vorm van liquiditeit om banken door de turbulente tijden van de coronapandemie te helpen. Voor de leningen geldt een rentetarief van min 0,5 procent. De looptijd van de kredieten bedraagt iets langer dan drie maanden. In totaal deden 110 banken mee aan de veiling.

Banken hoeven minder geld in kas te houden

Nederlandse banken hoeven minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Daarnaast wordt een maatregel waarbij banken straks meer kapitaal moeten aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles uitgesteld. Daarmee komt in een klap 8 miljard euro aan kapitaal vrij, meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank. De maatregelen gelden zolang dat nodig is. De toezichthouder had dinsdag overleg met de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het volgens DNB cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren.

Meer vet op de botten

DNB legt uit dat Nederlandse banken de laatste jaren extra buffers hebben opgebouwd, mede door de strengere regels die DNB heeft opgelegd sinds de financiële crisis. Doordat ze meer vet op de botten hebben zijn de banken ook beter in staat om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Het totale effect op de kredietverlening kan oplopen tot maximaal 200 miljard euro, aldus DNB. Het is volgens de toezichthouder “nadrukkelijk de bedoeling” dat het vrijgemaakte geld wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

DNB onderzoekt nog mogelijke maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenfondsen en de verzekeraars te beperken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is positief over de maatregelen die DNB treft voor de Nederlandse situatie, in het verlengde van het eerdere pakket van de Europese Centrale Bank (ECB). “Banken doen het maximaal mogelijke om hun klanten door deze moeilijke periode heen te helpen,” aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Schade van coronavirus verzachten

De goedkope kredieten worden wekelijks aangeboden tot juni. Dan gaat een gunstiger rentetarief in voor een bestaand programma van goedkope leningen met een langere looptijd. Verder voert de centrale bank de opkoop van obligaties op in een poging om de schade van het nieuwe coronavirus op de economie van de eurozone te verzachten. De ECB ziet nog geen grote geldtekorten ontstaan in het bankenstelsel. Maar de goedkope leningen kunnen steun bieden, als daaraan behoefte is.

EU versoepelt regels staatssteun

De EU-lidstaten mogen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot 500.000 euro aan bedrijven toekennen als steun in verband met het coronavirus. Ook kunnen de regeringen straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen en private en publieke leningen subsidiëren. Dat heeft EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bekendgemaakt. Volgens de Deense, die al had aangekondigd de staatssteunregels in de EU tijdelijk te zullen versoepelen vanwege de economische problemen als gevolg van het virus, wordt de maatregel “in de komende dagen” van kracht. Ook “erkent” de Europese Commissie de “belangrijke rol van de banken om het hoofd te bieden aan de economische effecten van de virusuitbraak, door steun te bieden aan klanten, met name middelgrote en kleine bedrijven”, schrijft Vestager in een toelichting.

Frankrijk en Duitsland zeggen dat nationalisatie mogelijk is

De Franse staat kan grote bedrijven nationaliseren als die in de problemen komen door de grote onrust op de financiële markten door het coronavirus. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. “Ik zal niet aarzelen om alle middelen in te zetten om grote Franse bedrijven te beschermen. Dit kan worden gedaan door financiële steun of door een overheidsdeelneming. Ik kan zelfs de term nationalisatie gebruiken indien nodig”, aldus Le Maire. De Duitse regering zei eerder ook al nationalisatie van strategisch belangrijke bedrijven niet uit te sluiten.

Verbieden speculatie op koersdaling

Frankrijk volgt andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië in het verbieden van speculatie op een koersdaling van een aandeel, de zogeheten shortselling. Dinsdag mogen beleggers niet short gaan op 92 aandelen, maakte de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) bekend. De AMF ziet zich genoodzaakt om tot deze noodmaatregel over te gaan na sterke prijsdalingen op de aandelenmarkten. Vanwege de vrees voor het nieuwe coronavirus gaan de beurzen de laatste tijd hard onderuit. Speculeren op verdere koersdalingen kan zeker nu voor nog meer onzekerheid zorgen. Beleggers die short gaan, verkopen aandelen die ze van de eigenaar hebben geleend. Ze hopen dan op koersverlies om de aandelen goedkoop terug te kopen en de winst op te strijken.

In Nederland is een dergelijk verbod vooralsnog niet aan de orde. De laatste keer dat in Nederland een verbod gold op shortselling was tijdens de financiële crisis in 2008. De Europese beurstoezichthouders verlaagden maandag de drempel van de meldingsplicht van short-sellposities. Daarmee kan beter worden gemonitord hoeveel beleggers op een koersdaling van aandelen speculeren.

De Chinese economie zal in het tweede kwartaal van dit jaar weer normaal worden, na de economische ontwrichting door het nieuwe coronavirus. Dat voorzien staatsplanners van de Chinese overheid. Volgens hen zal de economische activiteit in China komende tijd weer voorzichtig aantrekken door de maatregelen van Peking om het virus in te dammen en de economie te stimuleren.

Chinese economie in tweede kwartaal weer normaal

De ambtenaren van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC) spraken dinsdag met journalisten op een persconferentie. Daar stelden ze ook dat de Chinese overheid naar hun mening over voldoende beleidsinstrumenten beschikt om het land er weer bovenop te krijgen. De Chinese industrie en detailhandel zijn in de eerste twee maanden van dit jaar keihard geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de verstoring van het openbare leven in het land, zo bleek maandag nog uit nieuwe cijfers. Bij de industriële productie was zelfs sprake van de grootste krimp in bijna dertig jaar. Door het virus kwamen veel fabrieken in China stil te liggen omdat personeel thuis moest blijven. Om de uitbraak van het virus tegen te gaan werden winkelcentra en horeca gesloten, net als uitgaansgelegenheden.

Wereldbank verruimt steunpakket coronavirus

De Wereldbank heeft zijn steunpakket om de coronacrisis aan te pakken verhoogd. De organisatie is bereid nog eens twee miljard dollar vrij te spelen bovenop de twaalf miljard dollar aan steun die al was toegezegd. Het extra geld komt van fondsen van de International Finance Corporation, de kredietverstrekker aan de particuliere sector van de Wereldbank.

De hulp is bedoeld ter ondersteuning van de industrie en werknemers die door het virus zijn getroffen. De noodsteun zal worden verdeeld op basis van een beoordeling van verzoeken, zo werd eerder gemeld. De Wereldbank meldde niet welke landen om hulp hebben gevraagd. De internationale bank verstrekt leningen aan met name armere landen.