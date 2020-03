Update coronacrisis: beurs sluit niet, voorkomen banenverlies KLM en Lagarde vreest stevige krimp

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: Euronext sluit Amsterdamse beurs niet, FNV wil banenverlies KLM voorkomen en supermarkten willen contant geld weren.

Fed komt met nieuwe ingreep

De Federal Reserve komt met nieuwe maatregelen om de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil te houden. De Amerikaanse koepel van centrale banken begint binnenkort met een kredietprogramma waarbij een aantal grote banken geld kan lenen met bepaalde aandelen, bedrijfsobligaties en overheidsleningen als onderpand. De maatregel moet ervoor zorgen dat de markt voor kortlopend krediet niet vastloopt door zorgen over het nieuwe coronavirus.

Heeft u zelf nieuws over het coronavirus of de gevolgen daarvan?

E-mail uw input naar ronaldbruins@vakmedianet.nl of stuur een whatsapp naar 06-14640422.

Euronext sluit Amsterdamse beurs niet

Beursbedrijf Euronext, uitbater van onder meer de effectenbeurs in Amsterdam, ziet in de corona-uitbraak geen reden de beurzen te sluiten. Het is juist belangrijk voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan, zegt topman Stéphane Boujnah.

Er zijn volgens Boujnah geen gezondheidsrisico’s voor werknemers doordat het meeste personeel “zonder problemen” thuiswerkt. De stabiliserende maatregelen die altijd van kracht zijn om grote koersschokken te dempen, doen bovendien hun werk, aldus de topman.

FNV wil dat KLM banenverlies voorkomt

FNV wil dat KLM zoveel mogelijk banenverlies voorkomt voor het grond- en cabinepersoneel, ook voor mensen met een tijdelijk contract. De vakbond wil daar snel over om tafel met de luchtvaartmaatschappij, die vorige week aankondigde dat zij tot tweeduizend banen schrapt wegens de coronacrisis.

Als het aan de vakbond ligt, gaat een streep door dat plan nu het kabinet een groot steunpakket heeft aangekondigd. De overheid neemt grotendeels de loonkosten voor haar rekening bij bedrijven die in de problemen komen. Dat maakt ook bij KLM “betere maatregelen” mogelijk en noodzakelijk, vindt FNV.

De vakbond wijst erop dat ook het kabinet werkgevers oproept mensen zonder vast contract zoveel mogelijk in dienst te houden. Verder gaat zij ervan uit dat de maatregelen KLM voldoende ruimte geven om de salarissen volledig door te blijven betalen.

FNV bereidt de achterban wel voor op andere “pijnlijke tijdelijke maatregelen”, zoals uitstel van de uitbetaling van de winstdeling voor het personeel. De bond verwacht snel tot nieuwe afspraken te kunnen komen met KLM.

Negatieve effecten Volkswagen door coronavirus

De coronacrisis is ongekend en zal zeker een negatief effect hebben op de activiteiten van het Duitse autoconcern Volkswagen. Daarvoor een topbestuurder van het bedrijf gewaarschuwd. Volkswagen heeft al aangekondigd de productie in Europa grotendeels stil te leggen in verband met de uitbraak van het virus. Financieel directeur Alexander Seitz van hoofdmerk Volkswagen zei dat alles wordt gedaan om de veiligheid van werknemers te garanderen en de zaken te stabiliseren. Er zijn bij het bedrijf al besmettingen geconstateerd. Hoe groot de impact van het virus uiteindelijk zal worden is nog moeilijk in te schatten, aldus Seitz.

Vanaf donderdagavond gaan de meeste Europese fabrieken van Volkswagen voor minstens tien dagen dicht. Het bedrijf heeft ook te kampen met verstoringen van de toeleveringsketen, waardoor de productie onder druk komt te staan.

L’Oréal denkt winstsprong te maken

Cosmeticabedrijf L’Oréal gaat de productie van ontsmettende handgel de komende weken opvoeren. Die handgel gaat het bedrijf leveren aan zorginstellingen in heel Europa. L’Oréal noemde nadrukkelijk ziekenhuizen en bejaardenhuizen, maar ook apotheken.

Waar veel bedrijven in hun winstverwachting snijden, denkt L’Oréal nog altijd een stevige winstsprong te kunnen maken dit jaar. Het bedrijf denkt dat als de pandemie beperkt blijft tot enkele maanden, de verkoop van cosmetica daarna weer sterk zal stijgen. Eenzelfde trend zagen de Fransen bij eerdere uitbraken zoals SARS en MERS. Desondanks blijft het “moeilijk te bepalen” wat de effecten van het virus zullen zijn.

Autofabrieken sluiten massaal de fabrieken

Autofabrikanten sluiten massaal fabrieken in Europa vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het Duitse BMW kondigde aan zijn Europese fabrieken voor vier weken te sluiten omdat de coronacrisis de autoverkoop hard raakt. Ook moet de stap helpen de verspreiding van de besmettelijke ziekte tegen te gaan.

Daarmee volgt BMW het voorbeeld van andere fabrikanten zoals Volkswagen, PSA, het bedrijf achter onder meer Peugeot, Citroën en Opel, Renault, Daimler en Fiat Chrysler Automobiles. Zij maakten eerder deze week al bekend Europese locaties voorlopig op slot te gooien, net als het Italiaanse sportwagenmerk Ferrari. Het Japanse Toyota Motor gaat zijn productie in Turkije vanaf vrijdag voor twee weken stilleggen.

Supermarkten willen verbod op contant geld

De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Rutte. De supermarkten hadden al het advies gegeven om zoveel mogelijk met pin te betalen. “We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren”, zo valt te lezen.

Naast het verbannen van cashgeld willen supermarkten ook versoepeling van regels om de bevoorrading van winkels beter te kunnen organiseren. De branchevereniging spreekt onder meer van bevoorraden in de nachtelijke uren.

VDL NedCar sluit maand lang de deuren

Autofabriek VDL NedCar in Born gaat na vrijdag vanwege de problemen rond het nieuwe coronavirus een maand dicht. Dat heeft het bedrijf besloten nadat opdrachtgever BMW eerder vergelijkbare maatregelen had getroffen. Voor de ongeveer vijfduizend medewerkers maakt VDL gebruik van de noodmaatregelen van het kabinet.

‘Lagarde vreest stevige krimp economie eurozone’

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) vreest dat de economie van de eurolanden dit jaar met vijf procent kan krimpen door de schadelijke impact van het coronavirus en de maatregelen van overheden om de uitbraak te beteugelen. Dat schrijft de Duitse zakenkrant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Lagarde zou dit hebben gezegd in overleg met Europese regeringsleiders over de coronacrisis. Haar prognose is volgens de krant gebaseerd op de “realistische aanname” dat quarantainemaatregelen door Europese overheden drie maanden zullen gaan duren.