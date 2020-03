Update coronacrisis: CPB-directeur verwacht recessie, Eurogroep niet eens over inzet zwaar geschut

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: CBP-directeur: recessie is vrijwel onvermijdelijk, Eurogroep niet eens over inzet zwaar geschut en maatregelen beperken impact crisis op Nederlandse banken.

CPB-directeur: recessie is vrijwel onvermijdelijk

De Nederlandse economie zal door de coronacrisis vrijwel zeker in een recessie terechtkomen. Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in De Telegraaf. Volgens de directeur zal de diepte en lengte van de recessie afhangen van hoelang het kabinet het dagelijks leven stil moet leggen.

“We zijn nog aan het rekenen, maar een recessie is vrijwel onvermijdelijk”, zegt Hasekamp vooruitlopend op een publicatie van het CPB van donderdag, waarin scenario’s worden geschetst van de impact van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021.

“In alle scenario’s zal je zien dat de economie een tik krijgt. Ook al duurt het maar een aantal maanden, als het zo hard naar beneden gaat als nu schiet de economie al snel de min in.”

Eurogroep niet eens over inzet zwaar geschut

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) kunnen het vooralsnog niet eens worden over zwaardere middelen die de EU gezamenlijk moet inzetten om de economische klappen van de coronacrisis te beperken en een lange, diepe recessie te voorkomen. Terwijl onder meer Italië en Frankrijk zwaar geschut willen inzetten waardoor de schulden fors zullen oplopen, houden Nederland en andere noordelijke landen de boot af.

Dat bleek na afloop van een videoconferentie van de Eurogroep ter voorbereiding van de ‘videotop’ van de EU-leiders donderdag over de coronacrisis. De regeringsleiders willen graag richtlijnen van de Eurogroep over de te nemen stappen. Minister Wopke Hoekstra zei dat de komende weken “nog veel discussies” zullen moeten worden gevoerd.

Hoekstra verwacht ‘imperfect’ noodpakket te moeten aanpassen

Het noodpakket voor ondernemers is “imperfect” en behoeft “flinke bijstellingen”, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het kabinet houdt zo veel mogelijk rekening met bedrijven of werknemers die net buiten de boot vallen, maar de regelingen in het steunpakket moeten vrijwel zeker worden aangepast.

Hoekstra geeft aan dat het kabinet zal reageren op signalen uit de praktijk als bijvoorbeeld bepaalde sectoren meer hulp nodig hebben. Maar de overheid kan niet alle pijn wegnemen die de coronacrisis veroorzaakt, benadrukt de bewindsman in de Tweede Kamer. “We zullen het moeten aanpassen. Maar dan nog zullen er nog steeds mensen, groepen en bedrijven zijn voor wie de komende fase pijn doet en gewoon heel lastig zal zijn.”

Maatregelen beperken impact crisis op Nederlandse banken

De impact van de coronacrisis op Nederlandse banken wordt beperkt door maatregelen van autoriteiten om de negatieve gevolgen te verzachten. Dat meldde kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport over de Nederlandse bankensector.

Er is onder meer een omvangrijk steunpakket aangekondigd voor bedrijven die in financiële problemen komen door de crisis, terwijl banken tijdelijk aan minder strenge kapitaaleisen hoeven te voldoen. “Samen zullen deze maatregelen de zware impact van de economische stilstand voor bedrijven verzachten en helpen de verslechtering van leningenportefeuilles bij banken te temperen. Het helpt de liquiditeitsdruk voor bedrijven te verlichten en voorkomt dat er een scherpe stijging van bedrijfsfaillissementen komt”, aldus Moody’s.

Frankrijk steunt start-ups met miljarden

De Franse overheid komt met een steunprogramma van vier miljard euro voor start-ups om de coronacrisis door te komen. Dat kondigde staatssecretaris voor digitale zaken Cédric O aan op de Franse radio.

Met dat geld moet worden voorkomen dat beginnende internetbedrijven in financiële problemen komen door de crisis. “We komen met een specifiek plan om de liquiditeit van start-ups te ondersteunen”, aldus O op Radio Classique.