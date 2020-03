Update coronacrisis: ECB grijpt weer in, banken geven bedrijven uitstel

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: ECB grijpt weer in, banken geven bedrijven uitstel.

ECB grijpt weer in en trekt 750 miljard uit

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceert een nieuw plan tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. Na een noodoverleg op woensdagavond werd een extra opkoopprogramma van obligaties aangekondigd ter waarde van 750 miljard euro. Het plan komt bovenop het pakket aan maatregelen dat de ECB afgelopen week presenteerde. Toen werd besloten dit jaar 120 miljard euro extra in de economie te pompen. Met het opkoopprogramma wil de ECB ervoor zorgen dat de rente op obligaties lager wordt. Daardoor wordt het goedkoper om kapitaal aan te trekken om problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis het hoofd te bieden.

Heeft u zelf nieuws over het coronavirus of de gevolgen daarvan?

E-mail uw input naar ronaldbruins@vakmedianet.nl of stuur een whatsapp naar 06-14640422.

Banken geven bedrijven half jaar uitstel van aflossingen

Banken geven kleinere bedrijven, met een financiering tot tweeënhalf miljoen euro, extra lucht te midden van de coronacrisis. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Zij zien dat de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis.

‘Lagarde negeerde bezwaren Nederland en Duitsland’

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft bezwaren van Nederland en Duitsland terzijde geschoven door “geen limiet” te stellen aan de inspanningen om de eurozone door de coronacrisis heen te slepen. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van ingewijden.

ACM in crisistijd coulant met bedrijven die samenwerken

Bedrijven mogen onder strenge voorwaarden onderling samenwerken om de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor consumenten te beperken. De concurrentieregels bieden daar onder deze omstandigheden ruimte voor, meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

“Tijdens de coronacrisis geldt uiteraard ook dat bedrijven geen misbruik mogen maken van onzekerheden en schaarste”, waarschuwt de toezichthouder wel. Zij mogen dus geen woekerprijzen vragen voor hun producten, geen onderlinge prijsafspraken maken en zij moeten eerlijk zijn tegen de klant als spullen tijdelijk moeilijker te leveren zijn.

Zelfbedieningsgroothandels ook open voor consument

Zelfbedieningsgroothandels zoals die van de Sligro en de Makro openden in de loop van donderdag tijdelijk hun deuren voor de consument. Dat meldde het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven. Het opengooien van de winkels, die doorgaans alleen voor bedrijven open zijn, maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan minister-president Mark Rutte.

Meer winkels sluiten deuren

Steeds meer winkels sluiten hun deuren vanwege de coronacrisis. Zo blijven nu ook de filialen van kledingketen Zara, de winkels met mannenpakken van Suitsupply en die van keten Dille & Kamille die keuken- en badkamerspullen verkoopt, in Nederland tot nader order gesloten. Eerder maakten onder meer H&M, C&A, WE Fashion, de Bijenkorf en IKEA bekend tijdelijk geen bezoekers in hun winkels meer te verwelkomen.

De winkels gaven nog geen datum wanneer ze weer open gaan.

Fed komt met steunprogramma voor beleggingsfondsen

De Amerikaanse centrale bank komt met een steunprogramma voor beleggingsfondsen om zo de schadelijke effecten van de coronacrisis op de financiële markten tegen te gaan. Door de crisis staan die zogeheten money markets mutual funds onder druk omdat bedrijven en huishoudens hun geld vanwege de coronacrisis uit die fondsen halen.

De Fed zet nu een speciale noodregeling op om liquiditeit aan die fondsen te verzorgen. Tijdens de financiële crisis werd een dergelijke stap ook al gezet. Het Amerikaanse ministerie van Financiën komt daarnaast met een kredietbeschermingsprogramma van tien miljard dollar voor die fondsen.

Tesla en GM willen ventilatoren maken tegen coronavirus

Automakers Tesla en General Motors (GM) hebben aangeboden ventilatoren te gaan produceren in de strijd tegen het coronavirus. De Amerikaanse overheid heeft een oproep gedaan aan bedrijven om die te maken om zo een gebrek aan beademingsapparatuur in ziekenhuizen tegen te gaan.

Tesla-topman Elon Musk meldde op Twitter dat zijn bedrijf klaar staat om bij te springen in het geval van tekorten. Zijn boodschap kreeg grote bijval op Twitter. GM-topvrouw Mary Barra had ook al gezegd bereid te zijn de helpende hand toe te steken. Ook Ford Motor zou in overleg zijn met de overheid over de zaak.