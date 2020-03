Update coronacrisis: Economie eurozone heeft het zwaar, Duitsland haalt teugels weer strak aan

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: Duitsland haalt teugels weer strak aan, Italië wil inzet noodfonds EU zonder voorwaarden en economie eurozone heeft het zwaar.

Duitsland haalt teugels weer strak aan

Duitsland haalt de financiële teugels weer strak aan als de coronacrisis voorbij is. Dat beloofde de Duitse minister Peter Altmaier van Economische Zaken. Zo zullen de nieuwe schulden, die Berlijn voor het eerst sinds 2013 aangaat, vanaf 2023 terugbetaald worden.

“Op het moment dat de crisis eindigt, zullen wij weer streng begrotingsbeleid voeren,” aldus Altmaier. De grootste economie van Europa stelt zich als doel om zo snel mogelijk eventuele begrotingsonevenwichtigheden weg te werken.

Duitsland kondigde maandag een omvangrijk steunpakket van 750 miljard euro aan om de economische uitval veroorzaakt door het coronavirus te verzachten. De overheid wil zo veel mogelijk ontslagen voorkomen en schiet Duitse bedrijven op meerdere manieren te hulp. De extra uitgaven worden volledig gefinancierd met de uitgifte van nieuwe obligaties.

‘Italië wil inzet noodfonds EU zonder voorwaarden’

De Italiaanse regering wil dat de Europese Unie haar noodfonds voor eurolanden in financiële problemen inzet tegen de coronacrisis, zonder daarbij de gebruikelijke voorwaarden te stellen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een ingewijde.

Italië is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie. Om de economische klap daarvan te boven te komen, zijn volgens de ingewijde “alle beschikbare hulpmiddelen nodig”. “Dus ook het ESM zonder enige voorwaarden.”

Economie eurozone zucht zwaar onder coronacrisis

De economie van de eurozone heeft zwaar te lijden onder de uitbraak van het coronavirus en de inperkingsmaatregelen van overheden om de ziekte te beteugelen. Met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, horeca en detailhandel gaan de zaken buitengewoon moeizaam. Maar ook in de industrie zijn de negatieve gevolgen van het virus duidelijk merkbaar.

De Britse marktonderzoeker Markit meldde dat in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, een flinke afname van de economische activiteit was te zien. Autoriteiten in Europa zijn bezig met omvangrijke steunmaatregelen om de economie te stimuleren.

Frankrijk heeft alvast lijst gemaakt van bedrijven in nood

De Franse regering heeft een lijst opgesteld van bedrijven die mogelijk hulp nodig hebben van de overheid om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Dat heeft minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd tegen radiozender France Info.

“Wij zullen niet toestaan dat onze industriële kampioenen, waarin wij miljarden hebben geïnvesteerd, in rook opgaan door een economische crisis die wij sinds 1929 niet meer hebben gezien”, zei Le Maire. Hij verwees zo naar de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Die wereldwijde economische crisis begon in 1929 en duurde bijna tien jaar.

Namen wilde Le Maire niet noemen, maar de betreffende bedrijven weten volgens hem dat zij op hulp kunnen rekenen. Steunmaatregelen kunnen variëren van een kapitaalinjectie tot volledige nationalisatie. Dat laatste is volgens de minister “uiteraard een laatste redmiddel, maar iets wat we niet uitsluiten”.

Coronacrisis treft economie VS, vooral diensten

De coronacrisis raakt de economie van de Verenigde Staten, met name de dienstensector. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector.

De index van Markit, die de bedrijvigheid meet, kwam voor de Amerikaanse industrie in maart uit op 49,2 tegen 50,7 in februari. De consensus van economen lag op 44. De index voor de dienstensector zakte van 49,4 naar 39,1. Hier lag de gemiddelde verwachting op 42. De samengestelde index noteerde een stand van 40,5 tegen 49,6 in februari. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.