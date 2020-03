Update coronacrisis: economie krijgt harde dreun, krimp in Europa

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: CPB: economie krijgt harde dreun door coronavirus, krimp in Europa en meer steun voor exporterende bedrijven.

De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat vier uiteenlopende scenario’s heeft doorgerekend. Ook in het beste geval, waarin de beperkende maatregelen na drie maanden worden opgeheven, krimpt dit jaar de economie. De neergang kan dan beperkt blijven tot 1,2 procent, gevolgd door een groei van 3,8 procent in 2021.

‘Economie Europa staat voor krimp van 2 procent dit jaar’

De economieën van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk staan voor een krimp van twee procent dit jaar. Die schatting doet kredietbeoordelaar S&P Global. De onderzoekers van het toonaangevende ratingbureau wijzen onder meer op de sterk oplopende kosten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Begin maart hield S&P Global nog rekening met een groei van de economie in de eurozone met 0,5 procent.

S&P Global wijst erop dat de kosten om de virusuitbraak te beteugelen hard oplopen. Nog altijd wordt verwachten deskundigen dat de weg naar herstel in de tweede jaarhelft ingezet zal worden. Maar anders dan bij de eerdere prognose houden de kenners er rekening mee dat daadwerkelijk herstel langer op zich laat wachten.

Meer steun voor exporterende bedrijven

Voor bedrijven die met het buitenland handelen wordt de exportkredietverzekering verruimd. Hierdoor worden meer risico’s van bedrijven afgedekt door de overheid. Het kabinet hoopt zo de internationale handel op gang te houden.

Dat hebben minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) besloten. Ze overlegden donderdag met VNO-NCW-voorman Hans de Boer en topmensen van grote bedrijven als Heineken en ASML.

Kortlopende exportkredieten (korter dan twee jaar) worden nu ook gedekt. Verder wordt de procedure voor de kredietexportverzekering verruimd en versneld. Ook gaan meer landen onder de regeling vallen.

FNV: economie moet socialer na de coronacrisis

De economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus zal de wereld veranderen, voorspelt vakbond FNV. Wat ’s lands grootste vakbond betreft wordt de crisis de aanzet voor de overgang naar “een duurzame economie die gericht is op het welzijn van mensen”.

“FNV zal er alles aan doen om te zorgen dat het meest positieve scenario van het CPB werkelijkheid wordt”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga. Hij wijst erop dat de bond samen met kabinet en werkgevers gewerkt heeft aan een pakket noodmaatregelen om bedrijven te helpen en banen te behouden.

Aantal faillissementen stijgt met 14 procent wereldwijd

De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met -15 procent. En het aantal faillissementen over heel 2020 stijgt met 14 procent. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, en de Allianz Group.

Begin dit jaar hadden de onderzoekers nog een groei van +2,4 procent geraamd voor de wereldwijde economie. Dat is in het recente onderzoek bijgesteld naar +0,8 procent. Voor de VS gaan de onderzoekers uit van +0,5 procent groei. De eurozone moet het dit jaar doen met een negatieve groei van -1,8 procent. “Daarbij gaan we er wel vanuit dat dat de maatregelen om het coronavirus in te perken de komende maanden succesvol verlopen”, zegt Walter Toemen, Directeur Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland.

‘Meeste bedrijven schrappen banen in komende maanden’

De meeste bedrijven in Nederland verwachten de komende tijd banen te moeten schrappen vanwege het omzetverlies dat ze lijden door de coronacrisis. Dat meldden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze baseren zich op een enquête die tussen 21 en 23 maart is gehouden onder 158 directeuren van brancheorganisaties in verschillende sectoren. Twee derde van de betrokken branches geeft aan voor de komende maanden een omzetverlies te verwachten tussen de twintig en de honderd procent.

Een grote meerderheid van de ondervraagden (83 procent) verwacht dat bedrijven in hun branche binnen drie maanden in sterke of beperkte mate banen gaan schrappen. Dat komt ook omdat bij veel bedrijven thuiswerken onmogelijk is en het personeel gedwongen thuiszit en niet kan produceren. Ook denkt een groot deel van ondervraagden dat geplande investeringen in de ijskast worden gezet.

Heijmans keert over 2019 toch geen dividend uit

Bouwer Heijmans keert vanwege de coronacrisis toch geen dividend uit over boekjaar 2019. Volgens de beursgenoteerde onderneming is de impact van de crisis op de resultaten dit jaar ongewis. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten is het eerdere voorstel ingetrokken.

Het intrekken van het dividendvoorstel is volgens topman Ton Hillen geen fijne maatregel. “Juist nu we hadden voorgesteld om na een moeilijke periode het dividend weer te hervatten. De voornaamste les die ik zelf uit onze eigen crisisjaren 2016-2017 heb geleerd, is dat vroegtijdig acteren essentieel is”, zei hij. “Op dit moment hebben we simpelweg onvoldoende zicht op hoe lang en hoe hevig het coronavirus ons bedrijf gaat beïnvloeden.”