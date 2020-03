Update coronacrisis: economisch vertrouwen eurozone keldert, banken schrappen dividend

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: economisch vertrouwen eurozone keldert, ING schrapt dividend en ABN AMRO rekent op kwartaalverlies en stelt dividendbetaling uit.

Ook creditcardmaatschappijen worden flink geraakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Door de strenge beperkingen die in veel landen gelden, worden hun pasjes veel minder vaak gebruikt om af te rekenen in bijvoorbeeld winkels of restaurants. De situatie is voor marktleider Visa aanleiding om de omzetverwachting voor dit kwartaal verder te verlagen. Het bedrijf merkt dat sinds medio maart met name het aantal aankopen door reizigers flink is gedaald. Maar ook het creditcardgebruik online valt terug. Eerder had Visa al gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van de virusuitbraak in Azië.

Dramatische afname transacties

American Express kent dezelfde problemen. Topman Steve Squeri meldt een dramatische afname van het aantal transacties in maart. Hij bekijkt momenteel hoe op korte termijn kosten kunnen worden bespaard zodat het bedrijf “de storm kan uitzitten”. Als het aan Squeri ligt, hoeft geen van de ruim 60.000 werknemers te vrezen voor gedwongen ontslag in 2020. Branchegenoot Mastercard waarschuwde vorige maand al dat het coronavirus voorlopig een flinke hap uit de omzet zou nemen. Datzelfde geldt voor betalingsverwerker PayPal, die veel last zegt te hebben van een terugval van het aantal bestellingen in buitenlandse webwinkels.

NIBC stelt uitbetaling dividend uit

NIBC stelt de uitbetaling van het dividend over 2019 uit tot later dit jaar. De Haagse bank doet dat naar aanleiding van de oproep eerder deze week van de Europese Centrale Bank (ECB) om onder de huidige, onzekere omstandigheden af te zien van winstuitkeringen. NIBC “heeft kennis genomen” van die oproep, maar wil desondanks zijn eerdere dividendvoorstel in stemming brengen op de aandeelhoudersvergadering van 17 april. Wel wordt het dividend pas op zijn vroegst in de tweede jaarhelft uitgekeerd, en alleen als de impact van het coronavirus op de financiële situatie van de bank dat toelaat.

Economisch vertrouwen eurozone keldert door coronacrisis

Het economisch vertrouwen van bedrijven en consumenten in de eurozone laat in maart een historische daling zien door de coronacrisis. Dat meldde de Europese Commissie bij de publicatie van haar graadmeter die het vertrouwen meet. Die index kelderde deze maand met 8,9 punten tot een stand van 94,5 punten, de scherpste afname sinds het begin van de metingen.

In alle bedrijfssectoren nam het vertrouwen af, met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme en horeca en bij de detailhandel. Maar ook in de industrie en de bouw stond het vertrouwen onder druk. Het consumentenvertrouwen toonde de grootste daling ooit door zorgen over de economische schade door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte in te dammen.

ING schrapt dividend om coronacrisis

ING schrapt zijn dividend vanwege de coronacrisis. De bank volgt daarmee de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) op. De ECB vroeg banken in de eurozone vrijdag om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren.

ING zegt dat het besluit tot minstens 1 oktober zal gelden.

ABN AMRO rekent op kwartaalverlies en stelt dividendbetaling uit

ABN AMRO verwacht het eerste kwartaal van dit jaar met een verlies af te sluiten. Dat meldde het bedrijf in een verklaring, waarbij het ook aangaf volgens de richtlijnen van de Europese Centrale Bank (ECB) tot 1 oktober dit jaar geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Die maatregel is bedoeld om door de coronacrisis heen te komen.

Het verlies van ABN AMRO in de meetperiode komt niet geheel als een verrassing. Eerder meldde de bank dat het in het eerste kwartaal van dit jaar een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen dollar (183 miljoen euro) zal boeken. Dit vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten.

IMF: diepe recessie in Europa lijkt uitgemaakte zaak

Een diepe recessie in Europa lijkt dit jaar een uitgemaakte zaak. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op basis van de laatste ontwikkelingen van de coronavirusuitbraak.

De totale economische schade is nog niet duidelijk. Dit hangt volgens het fonds vooral af van hoe lang de vele beperkende maatregelen overal van kracht blijven. Elke maand dat grote Europese economieën hun niet-vitale sectoren stil laten liggen, slinkt hun jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) waarschijnlijk met zo’n drie procent. Bij die inschatting is nog geen rekening gehouden met andere verstoringen.

Schiphol gooit prognoses in de prullenbak

Luchthavenbedrijf Schiphol gooit de verwachtingen die het eerder uitsprak voor 2020 in de prullenbak in verband met de coronacrisis. Aan nieuwe voorspellingen waagt het bedrijf zich niet, daarvoor is de situatie nu te onzeker.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 medio februari ging Schiphol nog uit van een beperkte passagiersgroei in 2020. De nettowinst, die vorig jaar 355 miljoen euro bedroeg, zou naar verwachting stabiel blijven.

Beleggingsresultaat zorgverzekeraar Menzis onder druk door corona

Menzis heeft de vorig jaar behaalde beleggingsresultaten in de eerste maanden van dit jaar zien verdampen door de coronacrisis. Dat maakte de zorgverzekeraar maandag bekend bij de publicatie van de cijfers over 2019.

Menzis zette vorig jaar een bedrijfsresultaat van ruim 112 miljoen euro in de boeken. Dat was een jaar eerder ruim 20 miljoen euro. Naast het rendement op beleggingen had de coöperatie de stijging naar eigen zeggen te danken aan goede afspraken en samenwerking met zorgaanbieders. Verder had het bedrijf meer inkomsten uit premies en bijdragen en daalden de bedrijfskosten.

Experts: recessie in Duitsland onvermijdelijk

Een recessie van de Duitse economie is dit jaar onvermijdelijk vanwege de schade door de coronacrisis. Dat meldde de raad van economische experts die de Duitse regering adviseert. Hoe diep die recessie zal worden hangt af van het succes van de bestrijding van de virusuitbraak, zeggen de topeconomen.

De raad houdt rekening met verschillende scenario’s. In het meest waarschijnlijke scenario is er na de zomer sprake van normalisering van de situatie en zou de Duitse economie over heel 2020 een min van 2,8 procent optekenen. Maar als de coronacrisis langer zou aanhouden dan kan de Duitse economie, de grootste van Europa, dit jaar een krimp van 5,4 procent laten zien.