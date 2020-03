Update coronacrisis: IMF vreest nieuwe recessie, ECB bereid om meer te doen

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: IMF vreest nieuwe recessie, ECB bereid om meer te doen en Amerikaanse Fed gaat economie verder ondersteunen.

IMF vreest recessie van niveau crisis 2008 of erger

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest vanwege de coronapandemie voor een “recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger”. Maar de organisatie verwacht in 2021 weer herstel. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva laten weten.

Volgens het IMF is belangrijk dat landen zoveel mogelijk samenwerken om hun bevolking te beschermen en de economische schade van de virusuitbraak zoveel mogelijk te beperken. “Dit zijn buitengewone omstandigheden. Veel landen nemen al ongekende maatregelen. Wij van het IMF, samen met al onze lidstaten, zullen hetzelfde doen.” Georgieva kwam overigens niet met concrete, nieuwe groeiramingen voor de wereldeconomie.

ECB bereid meer te doen om coronacrisis in te dammen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal waar nodig nog meer doen om de coronacrisis te beteugelen, bovenop het noodpakket aan maatregelen dat recent is gepresenteerd. Dat zei ECB-bestuurder Ignazio Visco in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

De ECB kondigde vorige week een omvangrijk pakket maatregelen aan. Zo komt de bank met een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. Centralebankpresident Christine Lagarde benadrukte dat er bij de ECB “geen limiet” is als het gaat om de toewijding aan de euro en dat de centralebankiers alles zullen doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat.

Amerikaanse Fed gaat economie verder ondersteunen

De Federal Reserve neemt opnieuw meer maatregelen om de Amerikaanse economie te ondersteunen. De koepel van centrale banken gaat onder meer leningen opkopen om te zorgen dat verschillende soorten krediet voor bedrijven van groot tot klein en consumenten goedkoop verstrekt kunnen blijven worden.

De Fed zet de stappen na eerder al twee renteverlagingen. Volgens de koepel van Amerikaanse centrale banken worden er “enorme ontberingen” geleden als gevolg van de coronapandemie en is nu duidelijk dat de economie met “ernstige verstoringen” te maken krijgt.

Shell snijdt in kosten en uitgaven

Olie- en gasbedrijf Shell gaat snijden in de kosten en minder investeren vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de lage olieprijzen als gevolg van een prijzenoorlog. Bovendien schrapt de Nederlands-Britse onderneming een aangekondigde aandeleninkoop. Dat alles heeft tot doel een financiële buffer te hebben in onzekere tijden.

Shell wil de operationele kosten met drie miljard tot vier miljard dollar per jaar terugbrengen. Daarnaast is het bedrijf nu van plan dit jaar 20 miljard dollar te investeren in plaats van de eerder geplande 25 miljard dollar en wordt ook het werkkapitaal “aanzienlijk” verlaagd. Shell maakt zijn huidige aandeleninkoopprogramma nog af, maar volgende rondes gaan voorlopig niet door.

Economen voorzien zwakste groei China in ruim 40 jaar

De economie van China, de tweede van de wereld, zal dit jaar naar verwachting de zwakste groei laten zien in meer dan veertig jaar als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspellen economen die persbureau Bloomberg heeft gepolst.

Volgens de economen zal de groei dit jaar uitkomen op 2,9 procent, wat het traagste tempo zou zijn sinds een krimp in 1976, het sterfjaar van Mao Zedong. Uit recente cijfers bleek al dat de economie van China hard is getroffen door het coronavirus en de maatregelen om de uitbraak te beteugelen. Het openbare leven in China kwam daardoor grotendeel stil te liggen.

Constantijn roept bedrijven op facturen te blijven betalen

Prins Constantijn vindt dat de coronacrisis bedrijven niet ontslaat van de verplichting om rekeningen op tijd te betalen. Op Twitter roept de prins bedrijven op facturen op tijd te voldoen en het goede voorbeeld te volgen van een ondernemer die zich voorneemt om iedere maandag al zijn leveranciers te betalen.

“De neiging op de meeste financiële afdelingen zal zijn om betalingen van uitstaande rekeningen uit te stellen”, vermoedt Constantijn. “Dit is funest voor zzp’ers, mkb, start-ups. Draag bij en betaal je rekeningen!”

Berlijn trekt 750 miljard euro uit voor steunmaatregelen economie

De Duitse regering is een pakket maatregelen voor ondersteuning van de Duitse economie overeengekomen met een waarde van 750 miljard euro. Om die maatregelen te bekostigen, steekt Berlijn zich voor het eerst sinds 2013 weer dieper in de schulden.

De Duitse begroting wordt met 156 miljard euro vergroot. Dat bedrag wordt volledig geleend. Eerder op de dag stuurde het Duitse kabinet een wet naar de Bondsdag voor een economisch stabiliteitsfonds ter waarde van 100 miljard euro, dat belangen in bedrijven kan nemen om overnames door buitenlandse kapers te voorkomen.

Randstad stelt aandeelhoudersvergadering alsnog uit

Uitzendconcern Randstad stelt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering alsnog uit wegens de maandag door het kabinet aangekondigde coronamaatregelen. De aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf zouden eigenlijk op dinsdag bijeenkomen.

Randstad heeft nog geen nieuwe datum voor zijn bijeenkomst geprikt. Diverse andere beursgenoteerde bedrijven waren onlangs al tot het besluit gekomen om hun aandeelhoudersvergadering voorlopig uit te stellen.

Britse waakhond wil uitstel cijferpublicaties

De Britse toezichthouder voor financiële markten dringt er bij beursgenoteerde bedrijven op aan om minstens twee weken te wachten met het publiceren van voorlopige kwartaal- of jaarcijfers. Veel van die gegevens zijn alweer achterhaald door het nieuwe coronavirus en alle maatregelen om de pandemie in te dammen.

Als bedrijven toch aan hun publicatieplanning zouden vasthouden, hebben ze volgens de Financial Conduct Authority (FCA) te weinig tijd om de invloed van de recente ontwikkelingen mee te nemen in hun handelsberichten. De toezichthouder heeft daarom beursgenoteerde bedrijven aangeschreven die van plan waren de komende dagen de boeken te openen.