Risico is het effect van een onzekere situatie of gebeurtenis op doelstellingen. Hierbij zijn doelen in brede zin, dus ook bepaalde resultaten of eisen, het uitgangspunt. U wilt iets realiseren of bereiken en kijkt daarbij kritisch om u heen welke onzekerheden daar een negatief (of positief) effect op hebben.

Risicogestuurd werken in de praktijk moet niet gestuurd worden door mogelijke risico’s. Risicosturing kan volgens Martin van Staveren op minimaal twee manieren bekeken kan worden. “Waarvan er één tot een hardnekkig misverstand leidt. In deze interpretatie betekent risicosturing gestuurd worden door de mogelijke risico’s. Dit zou betekenen dat zodra een risico opdoemt een koerswijziging nodig is, vanwege dat risico. Dus letterlijk of figuurlijk een ruk aan het stuur naar rechts of links, of wellicht hard remmen. Een risico wordt gebruikelijk gezien als een onzekere gebeurtenis of situatie in de nabije of verdere toekomst, met vervelende, ongewenste gevolgen bij optreden.”

Het blijft echter de vraag of een risico zich daadwerkelijk manifesteert. “Door dus op élk risico afwerend te reageren zal in de praktijk van alles aan beheersing in gang worden gezet, of juist aan activiteiten worden vermeden, wat achteraf helemaal niet nodig blijkt. Want gelukkig lang niet alles wat wij mensen als risico beschouwen gebeurt (het omgekeerde is trouwens ook het geval). Dit is dus een vorm van rigide en absurde risicosturing, die uiteindelijk alles tot stilstand brengt. Iets wat nadrukkelijk niét de bedoeling is van risicogestuurd werken”, zegt de kerndocent Master Risicomanagement en Public Management aan de Universiteit Twente.

Onzekere situatie

De risicomanagementexpert belicht tevens de andere manier om risicosturing te bekijken. Hij refereert hiermee aan sturing van de mogelijke risico’s, op basis van doelstellingen. “Bij deze benadering past een risico-definitie die meer en meer in diverse richtlijnen en standaarden opdoemt: risico is het effect van een onzekere situatie of gebeurtenis op doelstellingen. Hierbij zijn doelen in brede zin, dus ook bepaalde resultaten of eisen, het uitgangspunt.’

Bij risicomanagement, en in het specifiek risicogestuurd werken, moeten de zogenoemde relevante risico’s goed in beeld gebracht worden. Van Staveren: “Je wilt iets realiseren of bereiken en kijkt daarbij kritisch om je heen welke onzekerheden daar een negatief (of positief) effect op hebben. Dit zijn de relevante risico’s, waarbij je vervolgens besluit om daar al dan niet iets aan te doen. Zo’n besluit is onder andere afhankelijk van je eigen risicobereidheid, en van de mogelijkheden en bijbehorende kosten om zo’n risico te beperken. Bij deze benadering ligt de focus op het sturen van het risico.”

Geen risicosturing

Van Staveren noemt nog een derde optie: helemaal geen risicosturing. “Je kunt hier natuurlijk bewust voor kiezen, met een kans dat je alsnog door het risico wordt gestuurd. Of het overkomt je gewoon. Denk bijvoorbeeld aan twee pluimveehouders en het Fipronil-schandaal.”

Kippenboer A

“Kippenboer A krijgt een aantrekkelijk aanbod van de innovatieve bloedluisbestrijder Kippenvriend. Deze enthousiaste ondernemers beweren met hun nieuwe middel Fypro-rein (hun zelfbedachte codewoord voor hun bestrijdingsmiddel op basis van Fipronil) kippenstallen vier maal zo lang bloedluisvrij te houden.”

“Kippenboer A is gezond argwanend. Zij googlen op de naam Fypro-rein, belt eens met een toxicoloog en komt zo tot de conclusie dat Fyrpo-rein op z’n minst een nogal ongebruikelijk middel is. Kippenboer A heeft de kwaliteit van haar eieren en reputatie hoog in het vaandel staan. Ze slaat dit aantrekkelijke aanbod dan ook vriendelijk en resoluut af. Geen experimenten in de stal.”

“In risicotermen: Kippenboer A beschouwt dit middel als onacceptabel risico voor eierkwaliteit. Gegeven haar doel om die te garanderen besluit ze af te zien van het nieuwe bestrijdingsmiddel. Vanuit dit doel stuurt ze dus primair op het voedselveiligheidsrisico. Kostenvoordelen door gebruik van het bestrijdingsmiddel laat ze liggen.”

Kippenboer B

“Kippenboer B krijgt precies hetzelfde ogenschijnlijk zo aantrekkelijke aanbod van de innovatieve bloedluisbestrijders. Kippenboer B is nogal zuinig en ruikt een mogelijkheid om z’n toch wel forse bedrijfslasten te reduceren. Alle beetjes helpen.”

“Volgens de enthousiaste Kippenvrienden blijven de kippenstallen met hun nieuwe middel Fypro-rein immers vier maal zo lang bloedluisvrij: kassa! Kippenboer B laat het middel dus spuiten. En inderdaad, na twee maanden, vier maanden en zelfs na zes maanden, geen bloedluis te bekennen! Natuurlijk wil Kippenboer B ook goede kwaliteit eieren blijven leveren. Anders kost het immers omzet, en dus geld. Maar het komt gewoon niet in hem op dat die aardige Kippenvriendmensen met een vanwege voedselveiligheid verboden middel spuiten. Als dat aan het licht komt en de media er opduiken ontstaat een persoonlijk drama. Met als resultaat de ruiming van tienduizenden kippen en faillissement van zijn pluimveebedrijf.”

“In drie generaties opgebouwd, binnen drie weken weggevaagd. Kippenboer B werd dus gestuurd door een opgetreden risico, in plaats van zelf te sturen. Vanwege een risico dat als zodanig helemaal niet door hem is gezien. En redelijkerwijs ook niet door hem kon worden gezien. Zijn blik was immers primair op kosten en omzet gericht. Dáár was het bedrijf groot mee geworden.”

Risicomanagement: risicobereidheid en beheersing

Van Staveren kenmerkt met de kippenboeren de grenzen aan risicogestuurd werken. “Met risicosturing door risicogestuurd werken wordt nadrukkelijk niet bedoeld om bij elk risico dat in beeld komt gelijk aan de beheersingsreflex toe te geven. Het dus is niet zo dat al het handelen dan door risico’s wordt gestuurd. Het betekent daarentegen ook niet dat elk relevant risico altijd bij iedereen tijdig in beeld komt. Denk aan Kippenboer B. Er wordt wél mee beoogd, om vanuit heldere doelen de relevante risico’s tijdig in het vizier te krijgen. Om vervolgens op basis van doel, risicobereidheid en mogelijkheden tot beheersing bewust te kiezen, om al dan niet iets te doén. Laat daar nu geen misverstand meer over bestaan.”