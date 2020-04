Aanpassen van IFRS 9 accounting standaard is onnodig en creëert gevaarlijk precedent!

Onlangs constateert Eva Rooijers als journalist in het FD dat banken IFRS 9 niet zo strikt hoeven toe te passen volgens hun toezichthouders (ECB en ESMA). De vraag is waarom dit wel of niet goed is en wat dit betekent voor de eerlijke vergelijkbaarheid van jaarverslagen? Wat moet ik als belegger geloven?

Door Ferdy van Beest en Aziz el Barnoussi

Achtergrond

De kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis in het jaar 2008 brachten ernstige tekortkomingen aan het licht van de voormalige financiële instrumenten standaard ‘IAS 39’.

Als gevolg van het verzoek van de G20 landen besloot de International Accounting Standards Board (IASB) om een nieuw model te ontwikkelen dat meer toekomstgerichte informatie over verliezen op leningen te verstrekken dan de voorgaande norm (incurred loss model) en om transparante en tijdige informatie te geven over veranderingen in kredietrisico. IFRS 9 is in 2018 voor het eerst geïmplementeerd door financiële instellingen (en alle andere IFRS plichtige ondernemingen). De coronacrisis geldt daarmee als de eerste echte stresstest om te bezien of deze nieuw ontwikkelde standaard inderdaad het antwoord is op de kredietcrisis en of de voorzieningen die gevormd zijn door met name financiële instellingen afdoende zijn om de schokbeweging die nu door de kapitaalmarkten heen gaat kan opvangen.

Het IAS 39-model werd bekritiseerd vanwege een aantal factoren, waarbij de belangrijkste waren gericht op het ‘incurred loss-model’, dat teveel historie georiënteerd werd beschouwd en dus als oorzaak kon aangewezen worden voor het vertragen van de opname van verliezen tijdens de financiële crisis. Bovendien was het model complex, omdat meerdere impairment (bijzondere waardeverminderingen) benaderingen toegestaan waren.

Onzekerheden

IFRS 9 zou volatiliteit vanuit de markten veel beter moeten opvangen dan IAS 39 en proactiever kunnen omgaan met veranderingen richting de toekomst. Onzekerheden veroorzaakt door bijvoorbeeld de Brexit, EU migrantencrisis of de oliecrisis zouden reeds opgenomen moeten zijn in de modellen die gebruikt worden door banken. Echter banken vinden deze volatiliteit uitdagend, vanwege de discrepantie tussen toekomstgerichte risicobeheer modellen en de achterwaarts gerichte rapportagepraktijken. Daarnaast, zo blijkt nu, leidt IFRS 9 tot een domino-effect waar banken misschien niet mee om kunnen gaan. En wat gebeurt er wanneer mensen het vertrouwen verliezen in banken?!

Gezien het feit dat in veel Europese landen winkels, restaurants en andere ondernemingen gesloten zijn als gevolg van de lockdown, zou dit betekenen dat veel ondernemingen niet meer aan de betaalverplichtingen voldoen en te laat betalen (late betaling na dertig dagen wordt beschouwd als significante toename in risico). Banken gebruiken veelal macro-economische modellen om voorspelling te doen van toekomstige economische en financiële situaties. In enkele weken tijd zijn de meest extreme scenario’s in deze modellen inmiddels de meest gunstige geworden. Zouden banken dit doorberekenen, dan zouden de stage 2-voorzieningen onmiddellijk aanzienlijk toenemen. De oproep tot verzachting van deze scenario’s omdat er momenteel te weinig relevante informatie beschikbaar is zou genegeerd moeten worden door de autoriteiten en accounting standaard organisaties als de IASB.

Serieuze gevolgen

Niemand kan de toekomst voorspellen maar het loslaten van deze voorspellende macro-economische modellen te midden in een crisis kan serieuze gevolgen hebben. Het lag voor de hand dat banken, die nooit enthousiast waren over deze nieuwe accounting standaard, flink zouden lobbyen voor afzwakking en versoepeling. De reeds bestaande lobbyactiviteiten zijn nieuw leven ingeblazen door de schok van COVID-19, er gaan momenteel stemmen op om zelfs de definitie van ‘default’ aan te passen. In de VS is er een stevige lobby om de FASB te dwingen tot twee jaar uitstel van de US-Gaap equivalent van IFRS 9. Ondertussen heeft ook de ECB de regulatorische kapitaal vereisten versoepeld waarmee 120 miljard euro aan CET1 kapitaal vrijgekomen is die banken kunnen gebruiken om verliezen op te vangen). De ECB stimuleert de banken om de macro-economische scenario’s aan te passen om de procycliciteit van IFRS 9 te mitigeren. Hierbij roept de ECB banken op om historische data meer gewicht te geven wanneer zij lange termijn ECL voorzieningen berekenen en vooral gebruik te maken van de macro-economische projecties van de ECB, die toevalligerwijs een rooskleurig beeld geven. De ECB prefereert hierbij nadrukkelijk het maatschappelijk belang van banken, namelijk het bieden van oplossingen voor levensvatbare noodlijdende klanten. Dit is natuurlijk tegenstrijdig, aan de ene kant verwacht de ECB dus dat banken hun kapitaalbuffers nodig zullen hebben om verliezen op te vangen en aan de andere kant roept de ECB op tot een versoepeling van IFRS 9 door o.a. gebruik te maken van positievere projecties.

Getornd aan accounting standaard

Het is bewonderenswaardig dat de ECB kordaat en in een zeer snel tempo heeft gehandeld om de financiële stabiliteit van de Eurozone te beschermen. Het is echter zeer vreemd dat de ECB en andere toezichthouders (lees ESMA) ook hebben getornd aan de accounting standaard. De ECB heeft namelijk andere instrumenten om de liquiditeit in de financiële markten te bewerkstelligen en heeft deze ook ingezet.

Onnodig en gevaarlijk

De oproep tot versoepeling van IFRS 9 is derhalve onnodig is en creëert een gevaarlijk precedent. Het is in het belang van de ECB en andere stakeholders om de banken overeind te houden, maar het is absoluut in het belang van accounting toezichthouders om pal te staan voor de naleving van de accounting standaarden. Investeerders en andere belanghebbenden zouden ten alle tijden transparant inzicht moeten verkrijgen in de financiële positie van banken. Het wegmoffelen van verliezen op bankbalansen zou, uitgerekend na de financiële crisis in 2008, vermeden moeten worden. Uitstel van toezicht op banken is onder de huidige omstandigheden niet gerechtvaardigd. Onder maatschappelijke druk en publieke verontwaardiging was er ruimte ontstaan om de teugels van toezicht op banken te verscherpen, met de komst van Basel III en IFRS 9 is dit daadwerkelijk gerealiseerd. Toezichthouders zouden zich er niet toe moeten laten verleiden om in de huidige crisis het gewonnen terrein op banken weer weg te geven, daarvoor zijn banken te essentieel en te belangrijk voor de economie. Was IFRS 9 en Basel III er niet gekomen, dan stonden banken en toezichthouders voor een veel grotere uitdaging.

IFRS 9 conceptueel

IFRS 9 bevat accounting aanwijzingen hoe ondernemingen financiële instrumenten dienen te waarderen. Let wel, dit gaat niet alleen om leningen maar ook handelsvorderingen en leasevorderingen. Bij financiële instellingen gaat het met name om lening portefeuille als hypotheken, wat verreweg het grootste deel van de assets vormt. Daarnaast bevat het richtlijnen om sneller voorzieningen te boeken voor eventuele lening verliezen, dit is onderdeel van het expected credit loss (ECL) model. Het ECL model dwingt ondernemingen om proactief na te denken over eventuele toekomstige verliezen die geleden kunnen worden gedurende de looptijd van de lening. Dit betekent dat financiële instellingen anticiperen op eventuele toekomstige kredietverliezen. Feitelijk een verschuiving in perspectief van ‘incurred’ naar ‘expected’. Het ECL model bestaat feitelijk uit drie stappen, allereerst dienen entiteiten in te schatten wat de kans op wanbetaling voor 12 maanden. Een lening kan in de tweede stap terecht komen als het risico op enig moment significant is toegenomen. Bij het bepalen of het risico significant is dient men een inschatting te maken van het risico op wanbetaling en de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer. Het ECL model is gebaseerd op complexe verwachtingen over toekomstige verliezen, waaronder de economische vooruitzichten (macro-economisch).

IFRS 9 kent voor de ECL impairment model drie stappen (stages):

De eerste categorie is voor de 12 maanden verwachte kredietverliezen; Slecht presterende activa gaan in de ‘’expected lifetime creditlosses’’ categorie. Dit betekent dat wanneer een actief dat normaliter in de 12 maanden verwachte kredietverliezen categorie zit alleen naar de lifetime expected credit losses kan gaan als de kwaliteit aanzienlijk of significant verslechtert. Lifetime expected credit losses zijn in principe leningen of activa waarvan verwacht wordt dat er een serieuze mogelijkheid is op wanbetaling op enig moment in de toekomst. Veel leningen zouden op dit moment mogelijkerwijs overgeheveld moeten worden van categorie 1 naar 2. De derde categorie is voor activa dat afgeboekt is of waar sprake is van daadwerkelijke verliezen die reeds geleden zijn, dit is vergelijkbaar met het oude model onder IAS 39 (incurred loss). Dit is meestal de categorie waar activa bij de eerste opname al een verslechtering laten zien van kredietrisico. Boekhoudkundig wordt er geen verschil gemaakt qua behandeling van de tweede en derde categorie, maar het enige verschil is dat de berekening van de rente-inkomsten voor de derde categorie lager is, aangezien IFRS 9-regels ervoor zorgen dat de verwachte te ontvangen rente wordt verlaagd voor de grotere verwachte kredietverliezen in de toekomst.

Drs. Aziz el Barnoussi, interim consultant IFRS, en dr. Ferdy van Beest, Senior Adviseur Audit bij Flynth Accountants en Adviseurs en Universitair Docent op de Nyenrode Business Universiteit.