Accountants zien vertrouwen in Europese economie fors dalen vanwege coronacrisis

Het vertrouwen in de economie in Europa is in het eerste kwartaal van 2020 met 32 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019. Dit blijkt uit cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder bijna duizend accountants en CFO’s. De cijfers geven het eerste schokkende effect weer van de coronacrisis op de globale en Europese economie.

Zes conclusies

Accountants trekken een aantal conclusies op basis van de cijfers die zij zien.

Het vertrouwen in de economie in Europa is in het eerste kwartaal van dit jaar met 32 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019;

Orders, werkgelegenheid en investeringen hielden in Europa juist stand en toonden geen daling. In tegenstelling tot andere delen van de wereld;

De regio, inclusief het Verenigd Koninkrijk, zal de komende maanden een sterke economische krimp doormaken;

De ondervraagden schatten in dat er dit jaar een wereldwijde BBP-daling van vier procent tot vijf procent komt en een productiedaling van tien procent;

Risico’s voor een nieuwe staatsschuldencrisis in Europa zullen onvermijdelijk toenemen;

De wereldhandel zal dit jaar fors teruglopen, mogelijk met wel twintig procent.

Sterkste daling in vertrouwen

“Het is de sterkste daling in het vertrouwen die wij tot dusver in ons onderzoek hebben gezien en deze cijfers geven nog niet eens de volledige schaal van de wereldwijde economische krimp aan die nu aan de gang is. Deglobalisering wordt door veel ondervraagden genoemd als een reëel scenario voor de nabije toekomst”, vertelt Alain Mulder, Senior Director of Europe Operations bij IMA.

De ondervraagden geven aan dat er ongetwijfeld een krimp zal plaatsvinden van vier tot vijf procent op het wereldwijde BBP en een productiedaling van tien procent. Tijdens de recessie van 2008/09 was dit op het dieptepunt respectievelijk tweeënhalf en zes procent.

Dalende economische output

Michael Taylor, chief economist bij ACCA waarschuwt voor aanzienlijk lagere economische output in de nabije toekomst en voegt toe: “Gegevens zoals werkloosheidsaanvragen en activiteitenenquêtes in de eurozone, het VK en de VS, wijzen op een dalende economische output. Opkomende markten worden met extra moeilijkheden geconfronteerd, aangezien een vlucht naar kwaliteit bij investeerders leidt tot kapitaaluitstroom.”