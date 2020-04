AFM verwelkomt toezegging om het handhavingsinstrumentarium te versterken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is tevreden dat de overheid kiest voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Dit doet het op basis van de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

In haar jaarverslag 2019 gaat de AFM in op de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties. “Met zijn reactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) kiest de minister voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Alle schakels in de keten van verslaggeving en controle worden aangesproken om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen.”

“Omdat goed toezicht valt of staat met goede handhavingsmogelijkheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de toezegging van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken. Het is belangrijk dat accountorganisaties rechtstreeks kunnen worden aangesproken op de kwaliteit van controles. De keuze om de AFM ook verantwoordelijk te maken voor het toezicht op alle niet-OOB-accountantsorganisaties betekent een forse uitbreiding van taken.”

Beperken gevolgen reële economie staan centraal

In een reactie gaat AFM bestuursvoorzitter Laura van Geest in op de publicatie van het jaarverslag. “Dit jaarverslag verschijnt op het moment dat de impact van de uitbraak van het coronavirus op het financiële stelsel zich volop laat voelen. De bestrijding van het virus en het beperken van de gevolgen voor de reële economie staan nu centraal. De financiële markten blijken vooralsnog robuust, ondanks de volatiele koersbewegingen. Het is positief dat de sector initiatief neemt om consumenten te helpen die door de coronacrisis tijdelijk in de problemen komen. De AFM ziet er op toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zodat oplossingen voor vandaag geen problemen van later worden.”

Het volledige jaarverslag van de AFM is hier te lezen.