Column Ronald Bruins: Corona en cash op het droge harken

De e-mails met daarin de volgende maatregelen om kosten te besparen vliegen om je oren. CFO’s begrijpen dat het menens is en dat deze crisis wel eens dieper kan zijn dan dat ze ooit in hun werkzame leven hebben meegemaakt. Groter dan 9/11, de dotcomcrisis en de financiële crisis. De depressie van de jaren dertig hebben maar weinigen onder ons meegemaakt.

Door Ronald Bruins

Corona brengt paniek. De response, vaak ingegeven door de financeafdeling, lijkt op die van John de Mol. Hij schreef een e-mail naar zijn medewerkers dat er draconische maatregelen volgden. De Talpa-baas weet dat hij in zijn veertig jaar als ondernemer nog nooit een crisis van deze omvang heeft meegemaakt. “Dat onderstreept de ernst van de zaak. De wereld staat op zijn kop.” Budgetten bevriezen. Het wordt cash op het droge harken.

Kind met badwater en al weggooien

Maar ik verwacht van CFO’s meer dan dat. Cost-cutting is een relatief eenvoudige exercitie. Moet gebeuren, denk ik dan. Maar kijk uit dat u niet het kind met badwater en al weggooit. Want dat is het gevaar in de huidige tijd waarin paniek zich meester kan maken van een organisatie. Hoe blijft u kalm en vooral verstandig opereren.? Hoe zorgt u dat u nog steeds de belangen juist weegt?

In die zin vraag ik me af in hoeverre de e-mail van De Mol, meteen nadat de regering noodmaatregelen afkondigde, het juiste doen of het juiste moment is. Moet het niet eerst om uw mensen gaan? Die zijn het bedrijf. Die maken de meerwaarde. Die zorgen ervoor dat het bedrijf an sich al niet implodeert. Die kunt u vanuit finance in de can do-modus zetten waarbij ze absoluut ook niet te beroerd zijn om mee te denken waar de broekriem aangetrokken kan worden.

Crisis als een tekening

Wat dat betreft is het begin van een antwoord op deze crisis een simpele tekening. In het midden de organisatie. Met lijntjes naar de stakeholders. Welke stakeholders kennen we? En hoe worden deze door de coronacrisis geraakt? En wat moet er dan gebeuren wat betreft acties en communicatie? Vervolgens komt het structureel aanpakken van de risico’s zelf aan bod. Welke risico’s zijn er? Welke impact hebben ze op de business? Kunnen we een bepaald risico accepteren? Moeten we mitigerende maatregelen nemen? Of kunnen we het risico elders onderbrengen? Daarbij is liquiditeit in de huidige tijd de zuurstof van het bedrijf. Zonder liquiditeit vallen we om. Wat is de kaspositie? Wat kunnen we aan cash nog binnenhalen? Welke liquiditeitsprognose hebben we? Een forecast met daarin scenario’s voor uw crisisbalans is geen overbodige luxe. Dit alles zijn handvatten om aan vast te houden. Waarbij er ook licht aan het eind van de tunnel is.

Want: deep within every crisis is an opportunity for something beautiful.

Ronald Bruins, hoofdredacteur Executive Finance (ronaldbruins@vakmedianet.nl)