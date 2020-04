Coronacrisis geen vrijbrief om hervormingen terug te draaien

In de strijd tegen de coronacrisis mogen belangrijke financiële hervormingen uit de afgelopen jaren niet zomaar teruggedraaid worden. Ook is het belangrijk dat overheden en toezichthouders blijven werken volgens bestaande internationale normen. Daarop hamert de Financial Stability Board (FSB), een internationale organisatie waarvan president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vicevoorzitter is.

Volgens de FSB is de viruspandemie de grootste test voor het wereldwijde financiële systeem sinds de financiële crisis van 2008. De grootste uitdaging daarbij is het op gang houden van de kredietverlening door banken. Dat is waar centrale banken en nationale overheden zich de laatste tijd krachtig voor inspannen.

Net als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder deze week, onderstreept de FSB het belang van internationale samenwerking bij de vele maatregelen rond de virusuitbraak. Ook belangrijk is het zoeken naar mogelijkheden om de operationele lasten voor bedrijven tijdelijk te verminderen. En er zou nagedacht moeten worden over hoe alle tijdelijke ingrepen straks weer afgebouwd gaan worden.

Regels en toezicht coördineren

Het FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op de branche te coördineren. Knot werd in 2018 benoemd tot vicevoorzitter. Het is de bedoeling dat hij na drie jaar op die positie de voorzittershamer bij de FSB overneemt. Hij mag die topfunctie dan ook drie jaar vervullen.