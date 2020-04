Coronacrisis update: banken komen beloftes niet na, nieuwe raming IMF

Executive Finance komt periodiek met een update over de economische gevolgen van de coronacrisis. Het IMF komt met nieuwe ramingen, banken komen hun beloftes niet na en de economieën van Groot-Brittannië en Frankrijk staan zwaar onder druk.

De economie in Europa krimpt door het nieuwe coronavirus in de eerste helft van dit jaar met meer dan 10 procent. Dat komt naar voren uit een maandelijkse enquête door persbureau Bloomberg onder economen. De krimp zal vooral in het tweede kwartaal worden gevoeld. Ook op jaarbasis zal de Europese economie door de coronacrisis krimpen. Zelfs als het verwachte herstel zich daarna in de loop van het jaar aandient, zal nog sprake zijn van zo’n 5 procent krimp. De Duitse economie wordt 7,6 procent kleiner, Italië verliest 8,8 procent en de economie van Spanje krimpt met 10 procent. Het Verenigd Koninkrijk krijgt volgens de ondervraagden met maar liefst 12 procent krimp te maken.

Nieuwe ramingen voor de wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt dinsdag met zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarin zal het fonds een inschatting geven van de economische schade van de coronapandemie. Ook de impact van de crisis op de Nederlandse economie komt aan bod. Afgelopen weken is het fonds al herhaaldelijk met berichten naar buiten gekomen. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei al in maart dat ze vreesde voor een recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger. Inmiddels wijst alles erop dat de wereld afstevent op de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het fonds komt nu voor het eerst met concrete prognoses.

Grote voorjaarsvergadering

Deze week vindt tevens de grote voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank plaats. Op deze videoconferentie zal onder meer een knoop doorgehakt worden over nieuwe steunmaatregelen. Opkomende economieën hebben volgens een eerdere schatting minstens 2500 miljard dollar aan steun nodig. Dat is heel veel geld, ook bezien vanuit IMF-perspectief. Vandaar dat er gewerkt wordt aan alternatieve manieren om hulp te bieden aan door de coronacrisis getroffen landen. De voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank wordt normaal in de Amerikaanse hoofdstad Washington gehouden en is een van de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld. Doorgaans komen zo’n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op de vergadering af, uit tal van landen. Vanwege de coronapandemie was begin maart al aangekondigd dat de bijeenkomst dit keer online zou plaatsvinden.

Banken komen beloftes niet na

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis komen moeizaam aan kredieten van banken. Ondanks afspraken met de overheid zijn de wachttijden voor de kredieten lang, moeten ondernemers massa’s papierwerk inleveren en zijn de kosten hoog. Deze klachten uiten ondernemersorganisaties tegenover De Telegraaf. MKB-voorzitter Jacco Vonhof concludeert dat banken ’te weinig’ kredieten verlenen. “Ik hoor te veel verhalen van ondernemers die zich niet gezien voelen. Banken moeten nu wél gaan leveren.” “Het loopt helemaal niet goed met de banken en ik maak me daar ernstige zorgen over”, zegt Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). Als banken niet snel over de brug komen, vreest hij dat bij sommige bedrijven de salarisbetaling in gevaar komt. Ook op het ministerie van Economische Zaken zijn er zorgen. Staatssecretaris Mona Keijzer zegt dat haar ’vervelende verhalen’ bereiken van ondernemers die hun neus stoten bij het bankloket. De banken rapporteren deze week aan het ministerie hoeveel kredietaanvragen zijn gehonoreerd. “We zijn dit in kaart aan het brengen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens hem zijn banken die kredietverlening nu aan het organiseren: “Dat moet nog goed op gang komen.”

Franse economie krimpt met 8 procent

De Franse economie zal als gevolg van de coronacrisis dit jaar met 8 procent krimpen. Die voorspelling deed de Franse minister van Financiën Bruno le Maire. Volgens de bewindsman ontvangen meer dan 900.000 bedrijven steun van het Franse solidariteitsfonds. Het land blijft nog tot zeker 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. President Emmanuel Macron kondigde maandag extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers te steunen die ernstig te lijden hebben van de lockdown. Er wordt ook gewerkt aan een specifiek hulpplan voor sectoren als toerisme, hotels, horeca en cultuur. Volgens Le Maire is nog niet te zeggen wanneer de horecabedrijven weer open zullen gaan. De Franse regering beloofde eerder tot 300 miljard euro aan overheidsgaranties op bedrijfsleningen beschikbaar te stellen. Net als in Nederland kunnen bedrijven uitstel krijgen van het betalen van belastingen en hulp om de lonen door te betalen van werknemers die noodgedwongen thuis zitten. Daarmee is een bedrag van 45 miljard euro gemoeid.

Britse economie kan met 30 procent krimpen

De Britse economie kan in het tweede kwartaal met wel 30 procent krimpen door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, waardoor het openbare leven in Groot-Brittannië vrijwel plat is komen te liggen. Dat zei de Britse minister van Financiën Rishi Sunak in een vergadering met collega’s, aldus The Times. In die vergadering sprak Sunak volgens de krant over een mogelijke krimp van 25 tot 30 procent in de periode tussen april en juni. Door de lockdown wordt de Britse economie hard geraakt. Naar verluidt dringen meerdere ministers in het Britse kabinet aan op een versoepeling van de lockdown door zorgen over de grote economische schade voor Groot-Brittannië. The Times kwam niet met namen van ministers die voorstander zijn van een versoepeling.

Sombere vooruitzichten ondanks sterke Chinese exportcijfers

De Chinese export is in maart minder hard ingezakt dan verwacht, ondanks de nadelige effecten van het coronavirus. Ook de import bleef in de derde maand van het jaar sterker overeind dan kenners in doorsnee hadden voorzien, zo kwam dinsdag naar voren uit cijfers van de douane. De vooruitzichten zijn echter somber. De marktvorsers wijzen er namelijk op dat de volledige effecten van de vraaguitval in de Verenigde Staten en Europa mogelijk nog niet in de cijfers verwerkt zitten. De meeste exporteurs zagen hun orders halverwege de maand pas afgemeld worden, zo klinkt het. Er wordt dan ook rekening gehouden met een harde val van de Chinese import en export in de maanden na maart. De Chinese export zakte in maart met 6,6 procent en de import daalde met 0,9 procent. Economen rekenden voor de uitvoer op een krimp van 13,9 procent en voor de invoer op een daling met 9,8 procent.

Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond alsnog eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag voor de maanden mei en juni. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt. Onderhandelaars binnen de groep, ook bekend als OPEC+, bevestigden de overeenkomst. Onder hen de olieministers van Koeweit en Saudi-Arabië. Mexico lag lang dwars maar stemde uiteindelijk na onder meer een compensatieaanbod van de VS, in met de productiebeperking. Die is bedoeld om de olieprijs op te krikken in deze door de coronacrisis toch al moeilijke economische tijden. Door een aanhoudende strijd tussen Rusland en Saudi-Arabië zijn de olieprijzen op de internationale markten hard gekelderd.

Bij streven steun van onder andere Iran

De Mexicaanse minister van Energie, Rocio Nahle, bedankte de OPEC+-collega’s voor de totstandkoming van het akkoord. Haar land, een relatief kleine producent, zou in het oorspronkelijke plan 400.000 vaten moeten inleveren maar wilde niet verder gaan dan 100.000. Nahle kreeg bij dat streven steun van onder andere Iran. De Amerikaanse president Donald Trump juichte het akkoord toe. “Dit redt honderdduizenden banen in de energiesector van de VS”, was zijn reactie. Trump bedankte en feliciteerde tevens zijn Russische collega Vladimir Poetin en de Saudische koning Salman. Moskou en Riyad toonden zich ook tevreden met deze oplossing, die volgens beiden stabiliteit zal brengen op de oliemarkt.