DNB: pensioenfondsen staan er financieel slechter voor

De financiële positie van pensioenfondsen wordt door de coronacrisis hard geraakt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) daalde het vermogen van de pensioenfondsen in het eerste kwartaal van dit jaar met 111 miljard euro naar 1449 miljard euro. De verplichtingen namen daartegenover met 118 miljard euro toe tot 1618 miljard euro.

Beide ontwikkelingen hebben volgens DNB een negatief effect op de financiële positie van de fondsen. Alles bij elkaar kwam de dekkingsgraad van de fondsen, de mate waarin fondsen op dit moment aan hun verplichtingen kunnen voldoen, uit op 89,6 procent. Dat was in december nog 104 procent.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden, kwam uit op 99,7 procent, tegen 102,2 eind vorig jaar. Of de verslechtering van de financiële positie van de fondsen betekent dat er op termijn ook gekort moet worden op pensioenen is nog niet duidelijk.

DNB wees er onlangs nog op dat het te vroeg is voor een discussie over de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen. DNB-president Klaas Knot stelde dat ingrepen als pensioenverlagingen altijd genomen moeten worden op basis van de financiële situatie aan het eind van een jaar. Zover is het nu nog niet. Volgens Knot zou er bijvoorbeeld in de tweede helft van het jaar nog een aanzienlijk herstel op de financiële markten kunnen plaatsvinden.