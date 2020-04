ECB doet er alles aan banen en productiviteit te behouden

De Europese Centrale Bank (ECB) stelt alles in het werk om de werkgelegenheid en productiviteit in Europa te behouden. Dat schrijft ECB-president Christine Lagarde in een opiniestuk in de Volkskrant. Volgens de Française was er nooit een groter risico voor werknemers sinds de jaren dertig dan nu.

“De oorsprong van deze crisis is niet te vergelijken met die van een financiële crisis of een recessie” aldus Lagarde. “De scherpe daling van economische bedrijvigheid komt door de noodzakelijke beslissing om mensen thuis te laten blijven. Nu is het cruciaal ervoor te zorgen dat levensvatbare bedrijven overeind blijven en te voorkomen dat werknemers hun baan verliezen.”

Economie stilleggen

Volgens Lagarde moet, om blijvende schade te voorkomen, de economie als het ware worden stilgelegd en deze zo dicht mogelijk bij de situatie van vóór de uitbraak houden. Daarvoor zijn volgens haar verschillende instrumenten beschikbaar, zoals overheidsregelingen voor de ondersteuning van de werkgelegenheid en het inzetten van de banksector om ondernemingen te voorzien van werkkapitaal, zodat ze personeel en rekeningen kunnen blijven betalen.

Overheden verstrekken onder meer garanties om het kredietrisico van banken te verminderen. In het eurogebied is volgens Lagarde al een bedrag van ongeveer 16 procent van het bruto binnenlands product voor dergelijke regelingen uitgetrokken. “En de ECB verstrekt voldoende liquiditeit om het risico van banken weg te nemen en zeker te stellen dat de financieringscondities de gehele economie blijven ondersteunen”, zo schrijft ze. Lagarde wijst ook op de maatregelen die zijn genomen om banken van voldoende liquiditeit te voorzien, met bijzondere aandacht voor kleinere bedrijven, zelfstandigen en particulieren.

Opkopen obligaties

Verder worden door de ECB grote hoeveelheden obligaties opgekocht, zodat alle economische sectoren kunnen profiteren van soepele financieringscondities, ook bedrijven. Daardoor krijgen ze extra middelen om hun dagelijkse kasstromen te beheren en onnodige ontslagen te vermijden. Verder wijst Lagarde erop dat overheden elkaar moeten steunen en dat beleidsmaatregelen volledig op elkaar afstemmen de beste manier is om de productiecapaciteit en werkgelegenheid te beschermen.