Grote ondernemingen schorten eenzijdig betalingen aan toeleveranciers op

Het onlangs uitkeren van in totaal 560 miljoen euro aan bonussen bij Action en het daarmee afzien van het versterken van de financiële positie van het bedrijf laat zich moeilijk rijmen met het nu niet nakomen van betalingsverplichtingen aan toeleveranciers. Dat concludeert Tweede Kamer-lid Moorlag van de PvdA. Hij stelde er Kamervragen over aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Update 23 april: Woordvoerder Yvette Mol van Action meldt dat de opmerking van het Tweede Kamer-lid Moorlag over het uitkeren van 560 miljoen aan bonussen bij Action niet juist is. Deze bonussen zijn bij 3i uitgedeeld. Deze investeringsmaatschappij heeft, naast andere investeerders, een belang in Action.

In haar beantwoording stelt Keijzer dat het de verantwoordelijkheid van een onderneming is om ervoor te zorgen dat deze op een gezonde manier wordt gedreven. “Tegelijkertijd blijven de wettelijke betaaltermijnen onverminderd van kracht en dienen ondernemingen zich daaraan te houden. Op grond van artikel 119a van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het voor een grote onderneming niet toegestaan om met een mkb-onderneming een betaaltermijn af te spreken die langer is dan 60 dagen. Voor de afbakening van ‘grote ondernemingen’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht zoals beschreven in het BW.”

Mag bedrijf eenzijdig betaaltermijnen verlengen?

Mag het genoemde bedrijf eenzijdig de betaaltermijnen aan leveranciers eenzijdig verlengen, vraagt Moorlag. Keijzer antwoordt: “Of een eenzijdige wijziging van contractsvoorwaarden is toegestaan, is afhankelijk van wat contractspartijen in hun overeenkomst hierover hebben afgesproken. Wat betreft betaaltermijnen is het in ieder geval niet toegestaan dat een grote onderneming een betaaltermijn afspreekt of een contractuele termijn verlengt naar langer dan 60 dagen. Op grond van artikel 119a van boek 6 van het BW is een dergelijke afspraak of wijziging nietig. Als in het contract geen rechtsgeldige betaaltermijn is afgesproken, geldt een betaaltermijn van 30 dagen. Als wel een rechtsgeldige betaaltermijn is afgesproken, blijft die termijn van kracht.”

Zijn er meer ondernemingen die dat doen?

Zijn er naar uw weten meer grote ondernemingen die eenzijdig betalingen aan toeleveranciers eenzijdig opschorten? Keijzer: “Ik heb signalen gekregen dat enkele grote ondernemingen de betaaltermijnen naar aanleiding van de economische situatie als gevolg van het coronavirus willen oprekken. Mijn ministerie heeft de betreffende ondernemingen hier op aangesproken. Ze hebben toegezegd zich te houden aan de wettelijke betaaltermijnen. Ik houd een vinger aan de pols en zal in geval van nieuwe signalen van dergelijke praktijken bedrijven hier op aanspreken.”

Betaaltermijnen van de overheid

Ook beantwoordt Keijzer vragen van Kamerlid Slootweg van het CDA) over de betaaltermijnen van de overheid in verband met de coronacrisis. Keijzer stelt: “De hele overheid zet zich in om zo snel mogelijk te betalen. Dit is ook de geldende beleidslijn. De huidige crisis maakt dat alle overheden daarvan nog sterker dan in gewone tijden zijn doordrongen en hun inspanningen daarop richten. Anders dan in het bedrijfsleven, spelen bij de overheid geen overwegingen van optimalisatie van de liquiditeitspositie en financieringslasten, die een prikkel kunnen inhouden om betalingen uit te stellen. De overheid doet haar uiterste best om facturen die aan alle vereisten voldoen zo snel mogelijk te betalen. De ervaring leert echter dat voor overheden het uitvoeringsvraagstuk in de praktijk weerbarstig is. Het lukt overheden op dit moment niet allemaal om binnen 30 dagen 90 of 95 procent van de facturen betaald te hebben.”

Met e-facturatie kunnen facturen vrijwel direct worden betaald

Tegelijkertijd moet volgens Keijzer opgemerkt worden dat wanneer facturen door middel van e-facturatie worden ingediend en aan alle vereisten is voldaan, de facturen vrijwel direct betaald worden. “Een correct ingediende e-factuur kan dus wel binnen 7 dagen betaald worden. De overheid is op verzoek van crediteuren die daar gebruik van maken verplicht om e-facturatie toe te passen. In de relevante Europese gremia zal Nederland er ook voor pleiten dat andere lidstaten eveneens werk maken van tijdig betalen, dat is voor onze exporterende ondernemers van belang.”