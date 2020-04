Hoekstra stelt De Vries en Fonteijn aan als kwartiermakers toekomst accountants

Minister Hoekstra van Financiën laat de Tweede Kamer in een brief weten dat hij, zoals genoemd in zijn reactie op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (CTA), Marlies de Vries en Chris Fonteijn bereid heeft gevonden om gezamenlijk de rol van kwartiermaker te vervullen.

De Vries kent als assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit het werkveld van de accountancy en alle daarin betrokken stakeholders goed, stelt Hoekstra. “Door haar ervaring als voormalig lid van de CTA is zij bekend met de dilemma’s die spelen en wordt de door de CTA opgedane kennis behouden.” Fonteijn heeft volgens de minister ervaring in zowel de publieke als private sector. “Hij heeft als voormalig bestuursvoorzitter van de ACM veel kijk op hoe markten functioneren en kan met zijn juridische en bestuurlijke kennis bijdragen aan het realiseren van haalbare oplossingen. Daarbij brengt hij de frisse blik van buiten mee, maar dan wel met de benodigde kennis en ervaring om een goede gesprekspartner te zijn.”

Volg ook De Collegereeks Actualiteiten Accountancy & Controlling

Aanstelling eindigt na drie jaar en zes maanden

De aanstelling van de kwartiermakers start op 1 mei en eindigt na drie jaar en zes maanden. “Deze termijn is nodig om de betreffende aanbevelingen van de CTA op een zorgvuldige wijze uit te voeren, met name daar waar het gaat om ervaring op te doen met het intermediairmodel”, aldus Hoekstra. “Dit betekent echter niet dat voor de andere aanbevelingen (zoals het opstellen van audit quality indicators of het aanpassen van opleidingseisen) er rustig aan kan worden gedaan. Ik verwacht dat de kwartiermakers – en alle overige betrokkenen – met grote urgentie concrete acties aanjagen en voortgang realiseren.”

Nader onderzoek naar modellen audit only en joint audit

De taakopdracht van de kwartiermakers bestaat allereerst uit de uitvoering van de specifieke maatregelen. “Deze maatregelen hebben betrekking op de opstelling van audit quality indicators, het nader onderzoek naar de modellen audit only en joint audit, het experiment met het intermediairmodel en enkele kwaliteitsbevorderende maatregelen bij accountantsorganisaties. Ook hebben zij betrekking op de aanpassing van de accountantsopleiding en diens permanente educatie in het licht van onder andere de onderwerpen fraude en cultuur.”

Lees ook: Kabinet neemt maatregelen om kwaliteit accountantscontroles te verbeteren

De brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het bijbehorende instellingsbesluit.