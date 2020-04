Jaap Koelewijn: Voorkomen dat de economische infrastructuur kapot gaat

In de afgelopen week verloren zes miljoen Amerikanen hun baan. De media maakten gewag van het grootste banenverlies ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Het was zelfs erger dan in de jaren 30. Het is maar hoe je het bekijkt. De Amerikaanse beroepsbevolking was toen zestig procent van de huidige. De coronacrisis is ongetwijfeld de grootste schok die de wereldeconomie sinds de oorlog meemaakt. De vraag die velen bezighoudt, is of het ooit weer goed komt. Ik probeer daar wat over te zeggen.

Door Jaap Koelewijn

Sinds 1970 – toen ik mij actief voor beleggen en economie begon te interesseren – heb ik een lange rij crises meegemaakt. Natuurlijk verschillen ze allemaal op wezenlijke onderdelen, maar er zijn ook overeenkomsten. Het belangrijkste onderscheid is de oorzaak van de crisis. Is de oorzaak een ernstige verstoring van het systeem of komt hij door een onverwachte gebeurtenis van buiten?

Het is nu zaak te voorkomen dat de economische infrastructuur kapot gaat

We gaan even terug naar de jaren zeventig. Gedurende een lange periode waren de lonen hard gestegen terwijl de winsten onder druk stonden. Er was sprake van een zeer hoge inflatie, die de economie uit evenwicht bracht. Toen de OPEC de olieprijzen in 1973 drastisch verhoogde werd daarop gereageerd met een enorm uitgavenplan. Dat joeg de inflatie nog weer eens extra aan. Binnen een paar jaar spoten de olieprijzen weer omhoog. Pas toen begon men de loonkosten te matigen en de overheidstekorten te reduceren. Het duurde zo’n tien jaar voordat de economie weer op orde was.

Financiële systeem volstrekt ontregeld

In de periode na 2000 raakte het financiële systeem door de aanhoudende rentedaling en de explosie van vastgoedprijzen volstrekt ontregeld. De wereld overat zich aan giftige obligaties en de schuldenberg werd onbeheersbaar. Met de val van Lehman implodeerde het systeem. In ons land duurde het tot 2015 voordat de economie weer op de rails stond.

Als een crisis het gevolg is van grote onevenwichtigheden in het systeem dan kan het herstel lang duren. Zit het minder diep, zoals met de Aziëcrisis in 1998 of de internetcrash van 2000, dan treedt er sneller herstel op.

Coronacrisis onverwachte verstoring

De coronacrisis is niet het gevolg van een systeem dat al jarenlang van het padje is. Er is sprake van een volstrekt onverwachte verstoring die ons volstrekt overvalt. Het probleem is wel dat er zowel aan de aanbodkant – de uitval van productie – als de vraagkant – vraaguitval door de lock-down – verstoringen optreden. Het is nu zaak te voorkomen dat de economische infrastructuur kapot gaat. Niet voor niets probeert men luchtvaartmaatschappijen en grote groepen zelfstandigen te steunen. Dat is noodzakelijk om later herstel mogelijk te maken.

De markteconomie kent een geweldige veerkracht. Op enig moment krijgen we het virus onder controle en dan kan het herstel de ruimte krijgen. Nu zien we het zeer somber in. Voor mij is de tekst van de Groninger Ede Staal ‘t Het nog nooit, nog nooit zo donker west, of ’t wer altied wel weer licht’ een zeer effectief antidepressiemiddel.

Auteur: Jaap Koelewijn, professor Corporate Finance bij de Nyenrode Business Universiteit.