Opnieuw miljarden voor ondernemers: kabinet verruimt regelingen

Het kabinet breidt de bestaande regelingen uit die ondernemers in coronaproblemen moeten helpen. Bedrijven uit veel meer getroffen sectoren kunnen een beroep doen op een gift van 4000 euro. Het budget dat het kabinet beschikbaar stelt om garant te staan voor bepaalde leningen wordt verruimd van 1,5 miljard naar 10 miljard.

Dat melden de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Het kabinet trekt daarnaast 12 miljard uit om garant te staan voor leverancierskredieten, zodat bedrijven bestellingen kunnen blijven doen en deze in termijnen kunnen afbetalen, lekte dinsdag al uit. Kredietverzekeraars zijn nu huiverig om deze kredieten te verzekeren, omdat de financiële positie van veel ondernemers – bijvoorbeeld in de horeca of retail – door de coronacrisis flink verslechtert.

Schijntegenstelling tussen gezondheid en economie De strenge maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen zijn juist nodig voor economisch herstel, zegt premier Mark Rutte. Wie roept om versoepeling omdat de economie daarom zou vragen, creëert volgens hem “een schijntegenstelling”. De economie loopt zware klappen op door de epidemie én door de maatregelen om die de kop in te drukken. Eet- en drinkgelegenheden, culturele instellingen, kappers en tal van andere ondernemers moesten hun deuren sluiten. Anderen moeten het met veel minder personeel, leveranciers of klanten stellen. Daarom klinkt de roep om versoepeling van de maatregelen, waarvan de ingrijpendste nu meer dan drie weken gelden, steeds luider. Maar te vroege versoepeling zou de economie juist verder schaden, waarschuwt Rutte. Dan wordt niet alleen “onze gezondheid, maar ook de economie nog harder en langer geraakt”.

Beroep doen op coronagift

Ondernemers die fysiek dicht bij klanten moeten komen, zoals tattooshops, kunnen ook een beroep doen op de ‘coronagift’ van het kabinet, waar al tienduizenden bedrijven een beroep op hebben gedaan. Die regeling is specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ook taxi-ondernemers, tandartspraktijken en fysiotherapeuten kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep hierop doen. Dat kan vanaf 15 april en geldt vanaf dan ook voor toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en evenementen.

Borgstelling omhoog naar 80 procent

Het deel van de leningen waarvoor de overheid garant zal staan, wordt flink verhoogd. Dat was eerst nog 50 procent, maar gaat voor grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) omhoog naar 80 procent. Voor het mkb naar 90 procent. Het budget voor de borgstellingsregeling die specifiek voor mkb’ers geldt, wordt bijna verdubbeld. De overheid kan voor leningen van middelgrote en kleine bedrijven garant staan. Ook wordt de premie die ondernemers hierover betalen, verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent.

Blij met de aanpassingen van de noodregeling

Ondernemers zijn blij met de aanpassingen in de noodregeling om meer gedupeerde collega’s bij te staan in de coronacrisis. De regering kondigde dinsdag verdere aanpassingen aan waardoor onder meer zogeheten scale-ups, beginnende bedrijven die zich de afgelopen jaren succesvol hebben ontwikkeld en vergroot, kunnen aankloppen bij het rijk. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het goed dat “witte vlekken” in het noodpakket steeds verder ingevuld worden. “De acute economische neergang vraagt continu aanpassingen op alle maatregelen om de economie in de benen te kunnen houden”, aldus de organisaties. “Het is goed dat deze stappen nu gezet worden.” Naast ondersteuning vanuit de overheid blijven de organisaties ook leden oproepen om elkaar te helpen waar dat kan.

Zeer content met staatsgarantie

De organisaties vinden het ook een goede zaak dat voor grotere mkb- bedrijven de garantieregeling voor kredieten wordt verruimd tot 150 miljoen euro. “Wij hopen dat dit helpt de kredietlijnen van banken zoveel mogelijk open te houden en risico’s verder te verlagen.” MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ook zeer content met de staatsgarantie van 12 miljard euro op kredietverzekeringen die werd aangekondigd. “Veel bedrijven zijn deels of volledig stil komen te liggen, er vindt veel minder handel plaats en het risico dat bedrijven hun facturen niet meer kunnen betalen neemt toe”, zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. “Kredietverzekeraars kunnen daardoor de risico’s niet meer dragen en zijn gedwongen limieten in te trekken. Het is daarom heel goed dat de overheid hier voor een deel garant voor gaat staan.”