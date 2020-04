Opsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen

De Opsporing Inspectie SZW en de FIOD vragen in een oproep aan ondernemers en bedrijven om geen misbruik te maken van de door het kabinet ingestelde steunmaatregelen. Het kabinet heeft vanwege het coronavirus economische maatregelen genomen met als doel onze gezondheid beschermen, het beschermen van banen en inkomens en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

‘Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een financiële overbrugging. Ze maken mogelijk dat geld in de bedrijven blijft, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.’

Handen ineengeslagen

‘Maandelijkse miljarden euro’s aan steun. Doordat dit sterk vereenvoudigde maatregelen zijn die snel moeten worden ingevoerd, is er kans op misbruik van deze regelingen. Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ineengeslagen. Zij geven prioriteit aan het opsporen en oppakken van diegenen die fraude plegen met de steunmaatregelen.’

‘Politie, toezichthouders en private partijen ondersteunen met signalen en meldingen de opsporing van misbruik. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij ernaar streeft dat verdachten snel voor de rechter kunnen komen. Fraude is onacceptabel. Het benadeelt werknemers en bedrijven die het echt nodig hebben en er recht op hebben. En daarmee benadeelt het de hele maatschappij.’