Producentenvertrouwen zakt naar historisch dieptepunt

Het producentenvertrouwen is in april naar een historisch dieptepunt gezakt door alle maatregelen wereldwijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de start van de metingen in 1985 is is het niveau volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet zo laag geweest.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was volgens het CBS ook veruit de sterkste afname ooit. Voor het eerst sinds september 2014 hebben ondernemers die negatief gestemd zijn ook de overhand.

Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde ongekend sterk. Verder zij ondernemers bevreesd voor hun orderportefeuille en verslechterde ook hun opvatting wat betreft de voorraden van producten die gereed zijn.

Grootste daling ooit

In alle sectoren van de industrie was sprake van de grootste daling van het producentenvertrouwen ooit. Op de papier- en grafische sector en de aardolie- en chemische industrie na zakte het vertrouwen in alle branches ook naar het laagste niveau ooit. De producenten in de transportmiddelenindustrie waren het negatiefst.

Ook de bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het tweede kwartaal 2020 uitgekomen op het laagste niveau sinds de start van de meting in 1989. Circa 74,2 procent van het machinepark wordt momenteel benut.