PwC schetst drie scenario’s over mogelijke gevolgen Covid-19

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk over wat de gevolgen zijn van Covid-19 voor de activiteiten van veel ondernemingen, zo schets PwC. De verwachtingen voor de prestaties op korte en middellange termijn, het mogelijke effect op de waardering van activa en het vermogen om haar continuïteit te waarborgen, moeten per geval worden bepaald.

Verschillende scenario’s

“Het eerste scenario gaat uit van materiële onzekerheid over het vermogen van de onderneming om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten”, vertelt Arjan Brouwer, partner bij PwC en tevens hoogleraar externe verslaggeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

“In het tweede scenario is er geen sprake van deze materiële onzekerheid, ook al zullen de gevolgen van Covid-19 naar verwachting ingrijpend, zij het onzeker zijn. Bijvoorbeeld voor toekomstige prestaties, effecten op toekomstige waardering van activa of activiteiten van de onderneming in het algemeen. In het derde scenario zal Covid-19 naar verwachting gevolgen hebben, maar geen grote gevolgen.”

Opnemen in jaarrekening en bestuursverslag

Een onderneming wordt in alle scenario’s geacht informatie over de gevolgen van het coronavirus in de jaarrekening en het bestuursverslag op te nemen. De details van die informatie kunnen afhangen van de mate waarin de onderneming door de uitbraak wordt getroffen. Informatie inzake gebeurtenissen na balansdatum en de continuïteitsparagraaf moeten in de jaarrekening worden opgenomen, de risico- en de toekomstparagraaf in het bestuursverslag.

“Hoewel de invalshoek van elke paragraaf verschilt, moet worden gezorgd voor consistentie tussen de risicoparagraaf, de toekomstparagraaf, de continuïteitsparagraaf en de informatie inzake gebeurtenissen na balansdatum, voor zover van toepassing”, legt Brouwer uit.

“In onze publicatie ‘De impact van Covid-19 op de 2019 jaarrekening en het bestuursverslag’ bieden wij een overzicht van de verslaggevingsrichtsnoeren die op elk van deze onderdelen van toepassing zijn. Ook geven wij voorbeelden van hoe die toelichtingen eruit zouden kunnen zien. Ondernemingen kunnen de richtsnoeren en voorbeelden gebruiken om inzicht te krijgen in de vereisten en het soort informatie dat moet worden verstrekt en om een toelichting te ontwikkelen die is toegespitst op hun specifieke situatie.”