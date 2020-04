Resultaten wereldwijde M&A-markt lopen verder terug

De resultaten van de wereldwijde M&A-markt lopen gestaag terug sinds een piek in 2015; kopers hebben nu al tien opeenvolgende kwartalen geen waarde toegevoegd. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) van Willis Towers Watson, uitgevoerd in samenwerking met Cass Business School.

Afgaand op de koersontwikkeling gaven kopers -2,1 procentpunt toe op de Global Index in de eerste drie maanden van 2020, en -4,9 procentpunt over het afgelopen jaar, voor transacties met een waarde van meer dan honderd miljoen dollar. Bekijken we de resultaten echter op langere termijn, dan blijkt dat M&A-transacties nog altijd +2,3 procentpunt beter presteren dan de markt sinds de introductie van de QDPM in 2008.

Ondanks de brexit eindigen Europese kopers bovenaan in het eerste kwartaal van 2020, en presteerden ze +9,0 procentpunt beter dan hun regionale index, terwijl kopers uit zowel Noord-Amerika als Azië-Pacific achterbleven bij de bredere markt (respectievelijk -4,2 procentpunt en -5,8 procentpunt).

Dieptepunt sinds begin 2014

Met 170 afgeronde transacties in de eerste drie maanden van 2020 dalen de transactievolumes fors ten opzichte van het vorige kwartaal, en is zelfs sprake van een dieptepunt sinds begin 2014. Het onderzoek kijkt naar transacties die gedurende het eerste kwartaal werden afgerond, en daarom zal het effect van COVID-19 op de volumes dit kwartaal waarschijnlijk vooral voelbaar zijn bij overnametransacties door Aziatische bedrijven, terwijl in andere regio’s het effect vermoedelijk tot uiting zal komen in het aantal transacties dat in de komende kwartalen wordt afgerond.

Gestaag dalende trend

Gabe Langerak, hoofd M&A West-Europa bij Willis Towers Watson: “Alle transacties in dit laatste rapport dateren grotendeels van vóór de pandemie: ze zijn afgerond, en niet aangekondigd, in het eerste kwartaal van 2020. Ons onderzoek wijst dan ook op een gestaag dalende trend wat betreft het rendement en volume van M&A-transacties, maar sindsdien zijn de financiële markten in een versnelde duikvlucht beland door de onrust en volatiliteit naar aanleiding van COVID-19 en is de gebruikelijke M&A-activiteit danig verstoord.”

“Europa had voor de tweede achtereenvolgende keer een positief kwartaal achter de rug en leek de uitweg uit de negatieve spiraal te hebben gevonden. Dat was wellicht te danken aan meer duidelijkheid over de brexit en een over het algemeen positief marktsentiment. Helaas is de kans op een goed derde kwartaal uiterst klein vanwege de mogelijke recessie en doordat in maart en april zo weinig nieuwe transacties het licht zagen of zullen zien.”

Gevolgen coronavirus

“Hoe ernstig en langdurig de gevolgen van het virus zullen zijn zal grotendeels afhangen van het succes van de wereldwijde maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan – die nog in volle gang zijn. Wat we wel weten, is dat bedrijfsbestuurders lering kunnen trekken uit eerdere recessies, zoals de financiële crisis in 2007-2008, bij het opstellen van hun plannen voor herstel en groei. We moeten leren van het verleden en deze tijd benutten om nieuwe creatieve werkwijzen te ontwikkelen, hetgeen waarschijnlijk van invloed zal zijn op hoe M&A-transacties er in de toekomst uit zullen zien.”

