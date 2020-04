S&P: krimp eurozone door coronacrisis sterker dan gedacht

De economie van de eurozone zal dit jaar nog sterker krimpen door de coronacrisis dan eerder gedacht, door de strengere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat schrijft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) in een nieuw rapport.

Het bureau rekent nu op een krimp van de economie van het eurogebied met 7,3 procent, terwijl vorige maand nog op zeker 2 procent werd gerekend. De vooruitzichten zijn slechter geworden doordat in veel Europese landen lockdowns worden verlengd, terwijl de hervatting van het openbare leven veel langzamer zal verlopen dan eerder voorzien. In 2021 wordt dan wel weer een economische opleving van de negentien eurolanden met 5,6 procent voorspeld.

S&P stelt dat landen met striktere lockdowns die erg afhankelijk zijn van toerisme zwaarder zullen lijden onder de crisis, bijvoorbeeld Italië en Spanje. Het economisch herstel in Europa kan worden versneld als de Europese Unie met grotere steunpakketten komt, aldus de kredietbeoordelaar.

Voor de Britse economie voorziet S&P dit jaar een krimp met 6,5 procent en een groei met 6 procent volgend jaar. Voor de wereldeconomie wordt voor dit jaar een krimp met 2,4 procent voorspeld.