Topman Air France-KLM levert bonus in en KLM-baas doet loonoffer

Topman Ben Smith van Air France-KLM ziet af van zijn bonus voor het boekjaar 2020. Ook is bekend geworden dat KLM-baas Pieter Elbers een loonoffer doet. Dat heeft het luchtvaartconcern aangekondigd na ophef over de beloningen bij het bedrijf.

Volgens een constructie zou Smith een bonus krijgen als Air France-KLM erin zou slagen miljarden aan noodsteun binnen te halen wegens de coronacrisis. Maar Smith benadrukt in een verklaring dat er dit jaar geen sprake zal zijn van enige kortetermijnbonus. Onder normale omstandigheden hadden zijn bonussen op kunnen lopen tot bijna 1,4 miljoen euro, veel meer dan zijn vaste jaarsalaris van 900.000 euro. In maart had Smith al aangegeven gedurende de crisis genoegen te nemen met 25 procent minder bezoldiging, vanwege de zeer moeilijke periode die Air France-KLM momenteel doormaakt.

Elbers, die eerder al afstand deed van zijn bonus over 2020, levert voor de rest van dit jaar een vijfde van zijn vaste salaris in. Dat kondigde hij donderdag aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van de maatschappij. Volgens Elbers vraagt de crisis om extra inspanningen van iedereen binnen het bedrijf. Zijn vaste jaarsalaris zou normaal zijn uitgekomen op 525.000 euro.

Ophef over beloningen

De laatste tijd was nogal wat te doen over de beloningen bij KLM en moederbedrijf Air France-KLM. Zo lag er recent nog een voorstel op tafel om Elbers maximale langetermijnbonus te verhogen. Na heftige reacties uit onder meer politiek Den Haag werd dit punt over het beloningsbeleid bij het bedrijf van de agenda gehaald.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra was op z’n zachtst gezegd niet blij met de beoogde wijziging van het beleid, gelet ook op de noodsteun die KLM waarschijnlijk ontvangt om de crisis door te komen. De beoogde bonus van Smith zorgde bij de bewindsman eveneens voor gefronste wenkbrauwen. Hoekstra noemde de bonus voor de topman van Air France-KLM “niet te verenigen met steun van de belastingbetaler”.

Noodsteun aangevraagd

Air France-KLM heeft het door de coronacrisis evenals branchegenoten ongekend zwaar. De luchtvaartmaatschappij heeft bij Nederland en Frankrijk, de andere belangrijke aandeelhouder, aangeklopt voor noodsteun. Daarbij gaat het mogelijk om een bedrag van 10 miljard euro. Vooral de onderhandelingen met Nederland laten volgens Air France-KLM langer op zich wachten.