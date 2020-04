Unilever, Salesforce en Mollie roepen op tot sociaal werkgeverschap

Multinationals als Unilever, Cisco en Salesforce hebben zich net als tientallen scale-ups en duurzame partijen aangesloten bij WieZetJijOpEen.nu. Daarmee behoren zij tot de eerste honderd partijen die gezamenlijk oproepen tot solidair werkgeverschap via dit open platform. Dit initiatief van hypotheekadviesketen Viisi wordt ondersteund door onderzoeks- en adviesbureau Great Place To Work.

Bedrijven en organisaties die passen op dit platform mogen zichzelf of elkaar aanmelden. Dit kan via de website zelf. Artikelen over de deelnemende bedrijven die in de pers zijn verschenen, krijgen een plekje op de site zodat men elkaar kan inspireren en motiveren. “Deze werkgevers kiezen heel bewust voor een peoplefirst-strategie”, zegt René Brouwers, directeur van Great Place To Work. “Dat is de slimste strategie die je nu kunt voeren en die op de lange termijn het meeste oplevert. Geweldig te zien en bovenal complimenten voor hun lef hierin.”

Negatieve aandacht

Tom van der Lubbe, co-founder van Viisi, is van mening dat er teveel aandacht gaat naar negatieve berichtgeving tijdens de coronacrisis. “Samen roepen we op tot meer solidariteit, uiteindelijk gaat het erom anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit geldt niet alleen werknemers maar ook voor toeleveranciers, klanten en andere businesspartners.”