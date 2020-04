Update coronacrisis: Kinderen voor de helft naar basisschool, werkgeversorganisatie willen tweede steunpakket

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de voorzichtige lijn die het kabinet hanteert bij het versoepelen van de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Wel vinden de organisaties dat ondernemers niet worden beloond voor hun inspanningen om op verantwoorde wijze weer zaken te doen. Mede daarom roepen de werkgevers op tot een tweede pakket steunmaatregelen.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hebben veel ondernemers het gevoel dat er te weinig erkenning is vanuit het kabinet voor de “schrijnende economische problemen” waar zij in verkeren. “20 mei voelt voor veel ondernemers nog als lichtjaren ver weg.”

Zelf investeringen naar voren halen

Behalve maatregelen om ondernemers langer te steunen, moet het kabinet ook zelf investeringen naar voren halen, bepleit VNO-NCW-voorman Hans de Boer. Door geld vrij te maken voor woningbouw, infrastructuur en technologie kan het kabinet volgens hem “laten zien dat het economisch perspectief wil creëren”. Zijn collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland wil in een tweede steunpakket antwoorden op de vraag hoe omzetderving gecompenseerd kan worden, maar ook moet er gekeken worden naar wat wel mogelijk is. “Want mensen hebben ook weer perspectief nodig.”

De helft van de schoolweek weer naar de basisschool

Kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de schoolweek weer naar de basisschool, maakte het kabinet bekend. Het rekent erop dat vanaf 1 juni ook de middelbare scholen weer open kunnen. Ze moeten dan in staat zijn op school 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, zegt premier Mark Rutte. Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs gaan gelijk met de basisscholen weer helemaal open, zei Rutte na nieuw overleg van ministers die het meest bij de strijd tegen de coronapandemie zijn betrokken. Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden, belooft hij.

Kinderen lijken virus minder snel op te lopen

Basisscholen kunnen hun deuren weer openen omdat jonge kinderen het virus minder snel lijken op te lopen en over te dragen, zegt Rutte. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven. Het is niet realistisch om van jonge kinderen te verwachten dat ze onderling 1,5 meter afstand bewaren, denkt de premier. De risico’s zijn niettemin te overzien, denkt het kabinet. Als de gedeeltelijke herstart van de basisscholen goed uitpakt, kunnen zij volgens Rutte “ergens in de komende weken” weer helemaal op gang komen.

Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen net als zorgpersoneel aanspraak maken op een coronatest

Aanspraak op een coronatest

Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen net als zorgpersoneel aanspraak maken op een coronatest, zegt Rutte. Het kabinet “snapt de zorgen” die leerkrachten en ouders hebben en wil daar zo aan tegemoet komen. Ouders die het toch niet aandurven hun kinderen weer naar school te sturen, krijgen volgens Rutte niet onmiddellijk met de leerplichtambtenaar te maken. Maar hij rekent erop dat veel ouders eventuele twijfels opzij kunnen zetten of zich laten geruststellen door de school. Met de herstart van de basisscholen hoopt het kabinet het leven van thuiswerkende ouders een stuk makkelijker te maken. Deze maatregel kon ook eenvoudig worden versoepeld, omdat leerlingen meestal in de buurt wonen. Het wordt daardoor niet veel drukker op straat en in het ov. Leerlingen en leraren krijgen gewoon zomervakantie, zegt de premier.



Verlengen van schooljaar niet voorzien

Het verlengen van het schooljaar, wat hier en daar is geopperd, is volgens hem vooralsnog “niet voorzien”. Het kabinet wilde er aanvankelijk helemaal niet aan om de scholen te sluiten, omdat de deskundigen die de regering bijstaan dat niet nodig vonden. Onder druk van ouders en leraren zwichtte het kabinet medio maart alsnog. Daarvan heeft Rutte naar eigen zeggen geen spijt, omdat hij er niet omheen kan “als ouders hun kinderen thuishouden en leraren niet komen”.

Onderwijsmedewerkers niet onder druk zetten

Wanneer de basisscholen na de meivakantie weer met halve klassen gaan opstarten, mogen onderwijsmedewerkers niet onder druk worden gezet, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dat geldt zeker voor mensen uit risicogroepen. “Als je zelf gezondheidsproblemen hebt of je partner heeft dat, dan moet je niet worden gedwongen om voor de klas te staan”, reageert AOb-voorzitter Eugenie Stolk op de aankondiging van premier Mark Rutte. De premier maakte zelf ook al duidelijk dat het niet de bedoeling is dat mensen die zelf een verhoogd risico lopen voor de klas moeten gaan staan.

Goed in de gaten houden hoe alles verloopt

De AOb gaat naar eigen zeggen “goed in de gaten houden hoe alles verloopt in het basisonderwijs en wat dit betekent voor het voortgezet onderwijs”. “Pas als dat goed gaat, kan er sprake zijn van een volgende stap”, aldus Stolk. Ze wijst erop dat veel bevoegdheden over de invulling van het onderwijs bij de scholen zelf ligt. “De onderwijsprofessionals weten zelf wat het beste werkt.” Verder hoopt de AOb dat het RIVM-onderzoek naar infecties met het coronavirus bij kinderen openbaar wordt gemaakt voordat de scholen openen. Dat onderzoek is nog gaande, maar volgens het RIVM is wel duidelijk dat kinderen veel minder vaak besmet raken en zelden ernstig ziek worden van het virus.

FNV is tevreden dat er meer tests komen

Vakbond FNV is tevreden dat er meer tests beschikbaar komen voor leraren en personeel in de kinderopvang. Dat zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de werknemersorganisatie die ziet dat het kabinet zeer zorgvuldig omspringt met de versoepeling van de maatregelen. “Veiligheid en gezondheid voor werknemers heeft ook voor ons als vakbond prioriteit.” Behalve tests vindt Jong ook “goede protocollen en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen” van cruciaal belang. Daarom wil de vakbond de komende tijd met werkgevers gaan praten over richtlijnen waarmee werknemers zich beschermd voelen. In eerste instantie richt dat zich op het basisonderwijs en de kinderopvang, maar FNV wil ook het gesprek aan met sectoren die pas later weer open mogen.

VO-raad steunt kabinetsbesluit

De VO-raad, de belangenbehartiger van het voortgezet onderwijs, begrijpt en steunt het kabinetsbesluit dat de basisscholen na de meivakantie weer deels open gaan en dat de scholen voor voortgezet onderwijs nog geduld moeten hebben tot 1 juni. “Het is goed om te constateren dat de scholen voor voortgezet onderwijs mogen verwachten dat zij, mits verantwoord, begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school”, stelt de raad in een reactie. “In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het 1,5 meterregime zijn.” De VO-raad publiceert op korte termijn een protocol in afstemming met werkgevers en werknemers dat kan helpen bij het organiseren van het onderwijs waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Van Dissel: alle onderzoeken wijzen erop dat kinderen geen grote rol spelen

Alle onderzoeken binnen en buiten Nederland wijzen erop dat jonge kinderen geen grote rol spelen bij het coronavirus. De experts in het Outbreak Management Team hebben er daarom vertrouwen in dat de basisscholen geleidelijk weer open kunnen gaan. Dat zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dinsdag op de persconferentie waar hij samen met premier Mark Rutte de nieuwe stappen toelichtte. Het kabinet zei eerder dat de heropening van scholen zou afhangen van een onderzoek naar gezinnen in Brabant. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen, erkende Van Dissel, maar hij benadrukt dat er “al aardig wat gegevens zijn verzameld”.

Kinderen minder vaak ziek geworden

Binnen de gezinnen die al zijn onderzocht, zijn kinderen minder vaak ziek geworden dan volwassenen. Ook wijzen de gegevens erop dat de kinderen die het wel hebben niet de verspreiders zijn, maar zijn aangestoken door de volwassenen. Daarnaast is er weinig verspreiding tussen kinderen onderling aangetoond. “Het betekent niet dat kinderen helemaal geen infectie hebben gehad”, maar volgens de RIVM-directeur is er geen één “cluster” tot dusver in het onderzoek waar een kind de eerste besmette persoon was.

Iets meer dan 200 kinderen besmet

Van de grofweg 28.000 vastgestelde besmettingen in Nederland, zijn er iets meer dan 200 kinderen tussen de 0 en 12 jaar, aldus Van Dissel. Dat is minder dan 1 procent, terwijl die groep een veel groter deel uitmaakt van de samenleving. In andere landen zijn vergelijkbare cijfers te zien. De sluiting van de scholen in maart heeft daarnaast geen zichtbaar effect gehad op de verspreiding van het virus. Als kinderen hierin een serieuze rol zouden spelen, zou je dat wel verwachten, benadrukte Van Dissel.

Onverantwoord om verder te versoepelen

Het zou onverantwoord zijn om de coronamaatregelen verder te versoepelen dan het kabinet nu doet. Het zorgpersoneel heeft een adempauze nodig, zei Van Dissel ook. Het lijkt weliswaar “allemaal wat beter te gaan” en de druk op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen neemt wat af, stelt hij. Maar verpleegkundigen en artsen zijn aan het eind van hun latijn. “Deze personen werken shifts van twaalf uur per dag, en dat doen ze al maanden.” “We moeten een periode krijgen waarin dat minder wordt”, zei Van Dissel nadat het kabinet op advies van zijn deskundigenteam had besloten dat kinderen de komende tijd voorzichtig weer naar school kunnen. Zorgpersoneel heeft “tijd nodig om te herstellen” en dat is ze ook “gegund”, denkt hij.

Horeca blijft dicht tot en met 19 mei

Horecagelegenheden zoals restaurants en cafés blijven tot en met 19 mei dicht, heeft het kabinet besloten. Volgens premier Mark Rutte moet er nog best wat gebeuren voordat eet- en drinkgelegenheden de deuren kunnen openen. Het kabinet heeft aan sectoren gevraagd om plannen in te leveren voor de zogenoemde 1,5 metereconomie. Daarin moeten branches aangeven hoe ze in hun situatie rekening houden met de anderhalve meter afstand tussen mensen die de overheid oplegt. Het helpt als ondernemers “hun eigen zaakje voor elkaar hebben”, zegt Rutte. Maar hij wil het “misverstand” de wereld uit helpen dat sectoren direct open kunnen als er een plan ligt. Er spelen nog twee belangrijke zaken: “Hoe zit het met de druk op de zorg?” en hoeveel ruimte is er op straat. Dat zijn belangrijke voorwaarden, aldus de premier.