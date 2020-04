Update coronacrisis: 305 miljoen voltijdsbanen verdwijnen, stevige economische krimp VS

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: 305 miljoen voltijdsbanen verdwijnen door coronacrisis, crisis zorgt voor stevige economische krimp VS en sterkste daling economisch vertrouwen ooit gemeten.

305 miljoen voltijdsbanen verdwijnen door coronacrisis

Door de coronacrisis is er in het tweede kwartaal ruim een tiende minder werk op de wereld. Dat komt neer op het verdwijnen van 305 miljoen voltijdsbanen, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Daarmee is de VN-organisatie pessimistischer geworden dan begin deze maand. Toen voorspelde de ILO nog een verlies van 195 miljoen voltijdsbanen.

In het eerste kwartaal verdwenen al zo’n 130 miljoen voltijdsbanen ten opzichte van eind vorig jaar. Met name Noord- en Zuid-Amerika en Europa en Centraal-Azië krijgen te maken met veel banenverlies, voorspelt de ILO. Eerder sprak de organisatie nog vooral over banenverlies in Europa, Azië en de Arabische Wereld.

Crisis zorgt voor stevige economische krimp VS

De economie van de Verenigde Staten gaat duidelijk gebukt onder de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 4,8 procent, tegen een groei van 2,1 procent een kwartaal eerder. Dat meldde de Amerikaanse overheid op basis van een eerste raming. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie met 4 procent zou zijn gekrompen.

Sterkste daling economisch vertrouwen ooit gemeten in eurozone

Het vertrouwen in de economie in de eurozone is in april in recordtempo gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn zowel consumenten als alle bedrijfssectoren veel pessimistischer geworden over de economische omstandigheden. Onder andere in Nederland verslechterde het sentiment sterk, meldt de Europese Commissie op basis van een maandelijkse enquête.

De economische vertrouwensindex van de Europese Commissie voor de eurolanden daalde met 27,2 punten tot een stand van 65,8 punten. In de gehele Europese Unie ging de graadmeter met 28,8 punten omlaag tot 65,8 punten. Dat is de sterkste daling van maand op maand sinds de enquête in 1985 voor het eerst werd uitgevoerd.

Duitsland rekent op 6,3 procent economische krimp

De Duitse regering gaat uit van een krimp van de economie met 6,3 procent dit jaar als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de voorjaarsraming die de Duitse minister van Economie Peter Altmaier presenteerde. Voor volgend jaar rekent de regering op een groei van 5,2 procent. Pas in 2022 verwacht Berlijn dat de economie weer op het niveau is van voor de virusuitbraak.

De recessie veroorzaakt door de coronamaatregelen bereikt zijn dieptepunt in het lopende kwartaal, verwacht het Duitse ministerie van Economie. Daarna moet de economische activiteit weer toenemen als de lockdown geleidelijk versoepeld kan worden.

DNB: pensioenfondsen staan er financieel slechter voor

De financiële positie van pensioenfondsen wordt door de coronacrisis hard geraakt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) daalde het vermogen van de pensioenfondsen in het eerste kwartaal van dit jaar met 111 miljard euro naar 1449 miljard euro. De verplichtingen namen daartegenover met 118 miljard euro toe tot 1618 miljard euro.

Beide ontwikkelingen hebben volgens DNB een negatief effect op de financiële positie van de fondsen. Alles bij elkaar kwam de dekkingsgraad van de fondsen, de mate waarin fondsen op dit moment aan hun verplichtingen kunnen voldoen, uit op 89,6 procent. Dat was in december nog 104 procent.

Producentenvertrouwen zakt naar historisch dieptepunt

Het producentenvertrouwen is in april naar een historisch dieptepunt gezakt door alle maatregelen wereldwijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de start van de metingen in 1985 is is het niveau volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet zo laag geweest.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was volgens het CBS ook veruit de sterkste afname ooit. Voor het eerst sinds september 2014 hebben ondernemers die negatief gestemd zijn ook de overhand.