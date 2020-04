Update coronacrisis: 85.000 aanvragen voor NOW, economische krimp en banken zetten zich schrap

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over de aanvragen voor de NOW, een krimp van 7,5 procent en banken die miljarden opzij zetten.

Ruim 85.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor een compensatie van de loonkosten in verband met de coronacrisis. Sinds maandag 6 april kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij het UWV, laat de uitkeringsinstantie weten weten. Op de dag dat het loket opende stroomden er gelijk tienduizenden aanvragen binnen. Een dag later stond de teller al op 50.000 aanvragen. Het aantal aanvragen per dag neemt af, maar nog steeds blijven er verzoeken binnenkomen. Via de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) kunnen bedrijven tot 90 procent van hun loonkosten terugkrijgen, afhankelijk van hun omzetdaling. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees sprak dinsdag in de Tweede Kamer van een “enorme hoeveelheid bedrijven”. Het grootste deel van de bedrijven heeft al een voorschot gekregen. Er is al 1,3 miljard euro overgemaakt, aldus de bewindsman.

Krimp met 7,5 procent dit jaar

De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 7,5 procent als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook voor de wereldeconomie als geheel een fikse klap voorziet door de virusuitbraak. De impact is naar verwachting zelfs zo groot dat volgend jaar in veel landen slechts beperkt herstel mogelijk is.

Akkoord G7 over schuldenverlichting armste landen

De G7-landen zijn het onderling eens over schuldenverlichting voor de armste landen in de wereld vanwege de wereldwijde coronacrisis. In een gezamenlijke verklaring laten de ministers van financiën en centralebankdirecteuren van de zeven grootste economieën weten dat schuldbetalingen van arme landen tijdelijk kunnen worden opgeschort. Het gaat daarbij om officiële schuldbetalingen tussen landen. Arme landen komen in aanmerking als zij aan het financieringsinfuus van de Wereldbank liggen, of daarvoor in aanmerking komen. Wel willen de G7-landen dat eerst China, de overige G20-Landen en de zogenoemde Club van Parijs instemmen. Die laatste is de groep landen die het meeste geld uitleent. De G7-landen riepen daarnaast andere landen op om hogere bijdrages te leveren aan de onderdelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die arme landen moeten helpen. Ook riepen zij particuliere schuldeisers van arme landen op om die vrijwillig tegemoet te komen.

Somberder over schade dan voorheen

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd lopen dit jaar naar verwachting 314 miljard dollar aan omzet mis als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA, die daarmee nog somberder is over de schade van de pandemie dan voorheen. Vorige maand waarschuwde IATA al dat de virusuitbraak en daarop volgende reisbeperkingen voor 252 miljard dollar aan gederfde inkomsten zouden zorgen. In de nieuwste ramingen gaat de organisatie uit van 55 procent minder passagiers in 2020 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vluchten daalt daarbij met 48 procent.

6,8 miljard op zij om verliezen op te vangen

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft 6,8 miljard dollar (6,2 miljard euro) opzij gezet om eventuele kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De winst van de grootste bank van de Verenigde Staten nam daardoor een duikvlucht in het eerste kwartaal. JPMorgan behaalde in de afgelopen periode een nettowinst van 2,9 miljard dollar. Dat is ruim twee derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Topman Jamie Dimon benadrukt dat de bank er sterk voorstaat en een stootje kan hebben. Dimon belooft verder dat JPMorgan klanten zal bijstaan die in moeilijkheden komen door de recessie, die er waarschijnlijk aan zit te komen. “Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om de wereld te helpen bij het herstel van deze mondiale crisis.”

Bank zet zich schrap voor zware tijd

De onrust die de coronapandemie heeft veroorzaakt op de financiële markten, speelde de handelsactiviteiten van JPMorgan in de kaart. De opbrengsten gingen daar met bijna een derde omhoog naar een recordbedrag van 7,2 miljard dollar. De totale baten bij de bank daalden met 3 procent tot 29,1 miljard dollar. Dimon waarschuwde aandeelhouders eerder al dat JPMorgan zich schrap zet voor een zware tijd, en dat de winst dit jaar waarschijnlijk fors zal dalen. Hij bereidde hen er daarnaast op voor dat de bank mogelijk geen dividend uitkeert, als dat nodig is om kapitaal te sparen. Branchegenoot Wells Fargo heeft wegens de coronacrisis 3,1 miljard dollar extra toegevoegd aan de stroppenpot. Volgens financieel topman John Shrewsberry is dat nodig om de mogelijke impact van deze “ongekende tijden” op klanten af te dekken. De winst kelderde naar 653 miljoen dollar, van 5,9 miljard dollar een jaar eerder.