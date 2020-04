Update coronacrisis: CBS gaat faillissementen wekelijks bijhouden, kabinet wil miljard in coronafonds stoppen

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: CBS gaat faillissementen wekelijks bijhouden en kabinet wil miljard in coronafonds stoppen.

CBS gaat faillissementen wekelijks bijhouden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt vanaf donderdagmiddag wekelijks naar buiten hoeveel faillissementen er zijn uitgesproken. De onderzoekers hopen zo inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het bedrijfsleven. Normaal gesproken brengen de onderzoekers deze cijfers maandelijks naar buiten.

“Maar het is nu niet normaal gesproken”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Kabinet wil miljard in coronafonds stoppen

Het kabinet is bereid ongeveer 1 miljard euro te stoppen in een fonds om Europese landen te helpen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Het ministerie van Financiën bevestigde berichtgeving hierover door het Algemeen Dagblad.

Alle EU-lidstaten moeten gaan bijdragen aan het coronafonds. Volgens minister Wopke Hoekstra is er wel steun voor het Nederlandse initiatief om zo’n fonds in te stellen. Premier Mark Rutte zei al eerder woensdag in de Tweede Kamer een “substantieel bedrag” te willen bijdragen aan het fonds.

Landen die er economisch slechter aan toe zijn, zouden met dat geld hun medische zorg overeind kunnen houden. Vooral Zuid-Europa is zwaar getroffen door het coronavirus. Landen hoeven het geld van het fonds later niet terug te betalen.

‘Duitse economie kan 15 procent krimpen in tweede kwartaal’

De Duitse economie gaat in het tweede kwartaal waarschijnlijk met tien tot vijftien procent krimpen door de coronacrisis. Dat meldde de Duitse staatsontwikkelingsbank KfW.

Door de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan is de Duitse economie, de grootste economie van Europa, vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Veel bedrijven en winkels zijn gesloten. De Duitse regering werkt aan enorme steunpakketten om de economie te stimuleren. KfW heeft circa vijfhonderd miljard euro klaarliggen voor steun. Het is vrijwel zeker dat Duitsland dit jaar in een stevige recessie zal belanden door de crisis.