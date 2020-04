Update coronacrisis: Duitsland moet economie niet te veel steunen, beperkte invloed corona op handel eurozone

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Merkel: Duitsland moet economie niet te veel steunen en beperkte invloed corona op handel eurozone.

Merkel: Duitsland moet economie niet te veel steunen

Als Duitsland te veel financiële steun toezegt aan bedrijven om de gevolgen van de coronacrisis te beperken, dan zullen andere Europese landen als Spanje en Italië naar het land kunnen wijzen en zeggen dat Duitsland geld genoeg heeft. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel in een vergadering met de top van de christendemocratische CDU gezegd. Persbureau Reuters vernam dat van deelnemers aan het gesprek.

Beperkte invloed corona op handel eurozone

De goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld is in februari met 1,6 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. De grootste gevolgen van de coronacrisis zijn in de cijfers nog niet te zien. Wel daalden in februari zowel de import uit als de export naar China. Ook de handel met het Verenigd Koninkrijk liep terug in de eerste maand na de brexit.

In totaal werd in februari voor 189,3 miljard euro uitgevoerd. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting.

De import van de negentien eurolanden kromp op jaarbasis met 1 procent tot een waarde van 166,3 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot op van 23 miljard euro.

1,5 biljoen euro nodig tegen coronacrisis

Om de coronacrisis in Europa aan te pakken is mogelijk anderhalf biljoen euro aan steun nodig. Dat heeft EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) gezegd in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

“De eurogroep (ministers van Financiën van de eurozone) heeft voorstellen gedaan van meer dan 500 miljard euro ter financiering van gezondheidszorg, werktijdverkorting en steun aan kleine en middelgrote bedrijven. Er blijft minstens 1 biljoen euro over. Dat is ruwweg het bedrag waar we nu mee aan de slag moeten”, aldus Gentiloni.