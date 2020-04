Update coronacrisis: ECB doet er alles aan banen en productiviteit te behouden

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: Rabobank: economie krimpt met 5 procent en ECB doet er alles aan banen en productiviteit te behouden.

Rabobank: economie krimpt met 5 procent

De Nederlandse economie zal dit jaar naar verwachting met 5 procent krimpen als gevolg van de coronacrisis, schrijft Rabobank in een rapport. Daarbij wordt aangenomen dat de coronabeperkende maatregelen pas vanaf 1 juni worden versoepeld.

Volgens de bank raakt de coronacrisis veel sectoren bijzonder hard, zoals de horeca, landbouw, industrie en delen van de zakelijke dienstverlening. De werkloosheid neemt de komende maanden fors toe en de woningverkopen komen onder druk te staan. En hoewel het steunpakket van de overheid de basis legt voor economisch herstel straks, kan het een diepe recessie niet voorkomen.

ECB doet er alles aan banen en productiviteit te behouden

De Europese Centrale Bank (ECB) stelt alles in het werk om de werkgelegenheid en productiviteit in Europa te behouden. Dat schrijft ECB-president Christine Lagarde in een opiniestuk in de Volkskrant. Volgens de Française was er nooit een groter risico voor werknemers sinds de jaren dertig dan nu.

“De oorsprong van deze crisis is niet te vergelijken met die van een financiële crisis of een recessie” aldus Lagarde. “De scherpe daling van economische bedrijvigheid komt door de noodzakelijke beslissing om mensen thuis te laten blijven. Nu is het cruciaal ervoor te zorgen dat levensvatbare bedrijven overeind blijven en te voorkomen dat werknemers hun baan verliezen.”

Koolmees: eerste voorschotten loonkosten betaald

De eerste voorschotten aan bedrijven die een tegemoetkoming voor de loonkosten willen, “zijn er al uit”, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Sinds maandagochtend hebben 70.000 bedrijven zich aangemeld bij het UWV voor de zogenoemde NOW-regeling.

De overheid betaalt een deel van de loonkosten van bedrijven die hun omzet door de coronacrisis met zeker 20 procent zien dalen. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat deze bedrijven hun werknemers ontslaan. Uitkeringsinstantie UWV maakte bekend donderdag bij ruim 9000 werkgevers de eerste termijn van het toegekende voorschot op hun rekening te storten. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 230 miljoen euro.