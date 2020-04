Update coronacrisis: eisen aan bedrijf voor verdere coronasteun, winst Flow Traders ruim vertienvoudigd

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: eisen aan bedrijf voor verdere coronasteun en winst Flow Traders ruim vertienvoudigd.

Linkse oppositie: eisen aan bedrijf voor verdere coronasteun

Het kabinet moet stevige eisen stellen aan bedrijven die langer noodsteun willen om de coronacrisis te doorstaan, vinden GroenLinks en PvdA. Bedrijven moeten in ruil groener en socialer te werk gaan, geen bonussen of dividend uitkeren en fatsoenlijk belasting betalen. Anders keren de oppositiepartijen zich tegen verlenging van het noodpakket.

De steunmaatregelen voor bedrijven kregen vorige maand nog Kamerbrede instemming. Maar nu de kans groot lijkt dat veel bedrijven de loonsubsidie en andere hulp langer nodig hebben, moet het kabinet daaraan volgens GroenLinks en PvdA, maar ook bijvoorbeeld SP en Partij voor de Dieren strikte voorwaarden verbinden.

Winst Flow Traders ruim vertienvoudigd

De nettowinst van beursintermediair Flow Traders is in het eerste kwartaal bijna veertien keer hoger uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf, dat zijn inkomsten vooral uit handelsactiviteit op de beurzen haalt, profiteerde daarbij van de grote onrust op de financiële markten door de coronacrisis.

Flow Traders zorgt bij bepaalde beleggingsproducten voor de vraag- en aanbodprijzen en strijkt het tussenliggende verschil als inkomsten op. De grillige handel in maart zorgde voor topdrukte, meldt Flow Traders bij zijn bericht over het eerste kwartaal. Doordat zorgen over de pandemie de beurshandel domineerden, liepen bovendien de verschillen tussen aanbod- en vraagprijzen op.

Faillissementengolf dreigt in branche van zakelijke evenementen

In de branche voor zakelijke evenementen wordt gevreesd voor een faillissementengolf als gevolg van de coronacrisis. Volgens een peiling door mediaplatform EventBranche.nl verloren de meeste bedrijven afgelopen weken al 75 tot 100 procent van hun omzet, omdat zakelijke evenementen net als festivals en andere publieksevenementen niet georganiseerd mogen worden.

Twee op de drie bedrijven gaan waarschijnlijk bankroet als de coronamaatregelen zes maanden duren. Het platform baseert zich op een enquête die door bijna 1000 bedrijven uit de branche en opdrachtgevers is ingevuld.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

Veel horecabedrijven en winkels Amsterdam zien bankroet naderen

Veel horecaondernemingen en winkels in Amsterdam stevenen door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus af op een faillissement, waarbij in totaal naar schatting 50.000 banen dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt het Amsterdamse bedrijfsleven in een open brief aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Ondernemingen in Amsterdam zijn extra kwetsbaar vanwege afhankelijkheid van buitenlandse toeristen en hoge huur.