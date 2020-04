Update coronacrisis: gat in omzet TomTom, resultaten ASML flink omlaag en minimum winstbelasting voor multinationals

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: coronacrisis slaat flink gat in omzet TomTom, resultaten ASML flink omlaag en advies: minimum winstbelasting voor multinationals in Nederland.

Coronacrisis slaat flink gat in omzet TomTom

De coronacrisis heeft in het eerste kwartaal een groot gat geslagen in de resultaten van TomTom. De Amsterdamse navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen tot 131 miljoen euro. De verkopen aan consumenten kelderden zelfs met veertig procent.

Wereldwijd liggen veel autofabrieken stil, en daarmee stokt ook de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten. De consumentenomzet lijdt onder de vele winkelsluitingen in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Bovendien wordt veel minder auto gereden doordat veel mensen thuis werken.

Resultaten ASML flink omlaag

Chipmachinefabrikant ASML heeft zijn resultaten vanwege de coronacrisis afgelopen kwartaal behoorlijk zien terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten. Maar de onderneming uit Veldhoven presteerde wel in lijn met de verwachtingen die het eind maart al naar buiten had gebracht.

De omzet zakte tot 2,4 miljard euro, van 4 miljard euro in het laatste kwartaal van vorig jaar. Door de sluiting van fabrieken van toeleveranciers en andere moeilijke omstandigheden, raakten leveringen vertraagd. Wat ook meespeelde is dat klanten aan ASML hadden gevraagd om systemen wat eerder te leveren dan normaal, vanwege vrees dat transporten later niet meer mogelijk zouden zijn. Omdat bepaalde tests nog niet zijn uitgevoerd, konden de opbrengsten voor deze systemen nog niet worden ingeboekt door de chipmachinefabrikant.

Advies: minimum winstbelasting voor multinationals in Nederland

Er moet een ondergrens komen voor de belasting die grote internationale bedrijven betalen over hun winst in Nederland. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen van een adviescommissie aan het kabinet. Bedrijven zouden bijvoorbeeld nog maar de helft van de belastbare winst mogen afstrepen wegens verliezen uit vorige jaren.

De commissie, onder leiding van topambtenaar Bernard ter Haar, zocht in opdracht van de Tweede Kamer uit hoe de winstbelasting voor grote internationale bedrijven het eerlijkst kan worden geregeld als er toch rekening wordt gehouden met het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat geeft aan hoe aantrekkelijk Nederland is als vestigingsland voor bedrijven, in dit geval specifiek multinationals.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

‘Kosten garantstelling kredietverzekeringen niet naar burger’

Het plan van het kabinet om garant te staan voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen kan op steun rekenen in de Tweede Kamer. Partijen zijn wel kritisch en willen weten of de rekening voor kredietverzekeraars en bedrijven bij de belastingbetaler komt te liggen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya klaagt over “private lusten, publieke lasten”. Ook andere linkse partijen twijfelen aan het plan van staatssecretaris Hans Vijlbrief. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels: “Nu zit het even tegen en dan zeggen die verzekeraars: nemen jullie even onze handel over? Dan maken wij geen verliezen en als het weer beter gaat komen wij weer terug.”

G20-landen akkoord met schuldverlichting voor armste landen

De ministers van Financiën van de twintig grootste economieën wereldwijd zijn het eens geworden over tijdelijke schuldverlichting voor de armste landen. Die kunnen daardoor middelen vrijspelen om het heersende coronavirus aan te pakken.

In een communiqué dat na een telefonische onderhoud werd uitgegeven staat dat de G20-landen en de centrale banken instemden met een regeling waardoor de armste landen per 1 mei tot de rest van het jaar uitstel krijgen van verplichtingen. Tevens worden particuliere schuldeisers opgeroepen zich bij het initiatief aan te sluiten.

Grote banken VS maken miljarden vrij

De grote banken in de Verenigde Staten zetten vele miljarden dollars opzij om verliezen op leningen op te vangen als gevolg van de coronacrisis. Door de virusuitbraak wordt de Amerikaanse economie hard geraakt en neemt dus de kans sterk toe dat bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen.

Bank of America kondigde aan 3,6 miljard dollar extra te reserveren voor zijn stroppenpot voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Bij zakenbank Goldman Sachs gaat het om bijna 1 miljard dollar en Citigroup maakt 4,6 miljard dollar extra vrij, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers over het eerste kwartaal. Dinsdag maakte JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS gemeten naar bezittingen, al bekend nog eens 6,8 miljard dollar uit te trekken voor eventuele kredietverliezen. De grote hypotheekverstrekker Wells Fargo heeft een vergelijkbare stap gezet.