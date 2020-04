Update coronacrisis: Hema vreest voor voortbestaan, toch lichte groei Nederlandse industrie

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: Hema vreest voor voortbestaan, lichte groei Nederlandse industrie en coronacrisis pakt ‘dramatisch’ uit voor pensioenfondsen.

Hema vreest voor voortbestaan

Hema is keihard geraakt door de coronacrisis. De omzet van de warenhuisketen is zo hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor zijn voortbestaan. Dat meldt FD op basis van een brief die Hema-topman Tjeerd Jegen vorige week aan verhuurders van Hema-panden heeft gestuurd.

In de brief deelt Jegen mee dat het bedrijf over de maanden april en mei slechts de helft van de verschuldigde huur zal betalen. Hema bespaart zo miljoenen euro’s. De huurlasten van Hema bedragen zo’n dertien miljoen euro per maand.

Ondanks corona nog lichte groei Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie vertoonde in maart, ondanks de beperkingen die werden ingesteld wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus, nog een lichte groei. Daarmee is Nederland een positieve uitzondering in Europa. Maar het aantal nieuwe orders, met name voor de export, nam al wel flink af.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De inkoopmanagersindex die Nevi maandelijks samenstelt, is afgelopen maand gedaald van 52,9 naar 50,5. Een cijfers boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Dat in maart nog groei is gemeten kan volgens de vereniging “op zijn zachtst gezegd verrassend” worden genoemd.

Coronacrisis pakt ‘dramatisch’ uit voor pensioenfondsen

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is door de coronacrisis flink verder verslechterd. De maand maart pakte “dramatisch” uit voor de fondsen, constateert advies- en onderzoeksbureau Aon.

Met een gemiddelde dekkingsgraad van 85 procent zullen de meeste fondsen afgelopen maand onder de kritische dekkingsgraad gezakt zijn. Dit betekent opnieuw dat miljoenen mensen afstevenen op een korting op hun pensioen per het einde van dit jaar.

Brussel schiet te hulp om banen in de EU te behouden

De Europese Commissie gaat lidstaten helpen de kosten van tijdelijke werkloosheid te verlichten. Het initiatief wordt donderdag gepresenteerd, heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend gemaakt. De financiële steun is vooral bedoeld voor de door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen Italië en Spanje maar is ook beschikbaar voor andere lidstaten.

“Het idee erachter in simpel”, zei de Duitse. “Als bedrijven geen werk meer hebben door een tijdelijke externe schok als de corona-uitbraak, dan zouden ze hun werknemers niet hoeven te moeten ontslaan. Ze blijven in dienst, en zouden intussen nieuwe vaardigheden kunnen leren waar zowel het bedrijf als de werknemers van profiteren. Intussen kunnen ze de huur blijven betalen en hun boodschappen doen.”

Moody’s somberder over Schiphol

Kredietbeoordelaar Moody’s is somberder over Schiphol Group, dat door het nieuwe coronavirus te maken heeft met gekelderde passagiersaantallen. Het vooruitzicht voor het luchthavenbedrijf is verlaagd van stabiel naar negatief, wat betekent dat het bedrijf rekening moet houden met een afwaardering van zijn kredietwaardigheid.

Moody’s blijft voorlopig bij zijn A1-oordeel voor Schiphol Group, dat naast de Amsterdamse luchthaven ook Rotterdam The Hague Airport en ruim de helft van Eindhoven Airport bezit. Daarmee vallen leningen aan het bedrijf nog ruim binnen veilige beleggingen.