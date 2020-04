Update coronacrisis: historisch besluit voor werkend Nederland, werkgevers blij met snelle start wtv

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het over: “historisch besluit voor werkend Nederland” en werkgevers blij met snelle start werktijdverkortingsregeling.

“Historisch besluit voor werkend Nederland”

Dat bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden vanaf volgende week kunnen aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen, kan rekenen op de goedkeuring van vakbonden. CNV spreekt over een “historisch besluit”, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de positie van flexwerkers. Volgens vakcentrale VCP moeten werknemers kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun loon.

Met dit pakket maatregelen wordt volgens CNV grote werkloosheid voorkomen. “Het kabinet biedt werkgevers hiermee zekerheid zodat ze hun personeel in dienst kunnen houden. We zijn trots op een overheid die zo in de bres springt voor werkenden”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Dit is een bijzondere situatie waarin minister Koolmees zich van zijn sterkste kant laat zien.”

Werkgevers blij met snelle start werktijdverkortingsregeling

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat bedrijven snel een beroep kunnen doen op de tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW). De werkgevers wijzen erop dat voor veel bedrijven “elke dag telt”. Door de nu gekozen maatregelen hoeven er veel minder mensen te worden ontslagen, wat goed is voor de productiecapaciteit als de crisis voorbij is.

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de beloofde voorschotten snel zullen worden uitbetaald. Bij veel bedrijven lopen de kosten namelijk door, terwijl er nauwelijks geld binnenkomt. Wel beseffen de organisaties dat de regeling mogelijk nog moet worden aangepast omdat het snel optuigen van een regeling niet altijd zorgt voor een effectieve en uitvoerbare regeling.

“Bedrijven moeten dit jaar geen bonussen aan top betalen”

Beleggersvereniging VEB vindt dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar vanwege de coronacrisis geen bonussen moeten uitkeren aan hun bestuurders. Dat heeft VEB-directeur Paul Koster gezegd in een interview met NRC.

“Variabele beloningen zijn in deze coronacrisis niet op hun plek. We doen een oproep aan alle bedrijven om ervan af te zien”, zei hij. “Iedereen is onzeker over zijn baan en heeft veel spanning, als bedrijf moet je daarop reageren.”

BAM schrapt dividend en trekt prognoses in

Bouwer BAM schrapt zijn voorstel voor de uitkering van dividend en trekt de verwachtingen voor dit jaar in vanwege de coronacrisis. Daarnaast gaat het bouwbedrijf in de kosten snijden om de financiële buffers te versterken.

Volgens BAM is het onvermijdelijk dat de resultaten geraakt zullen worden door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte in te dammen. In Nederland en Duitsland gaan de meeste werkzaamheden nog door, maar wel op een lager pitje. In Groot-Brittannië wordt sinds deze week op een aantal projecten het werk weer hervat. In Ierland is het werk op verzoek van de overheid stilgelegd, terwijl ook in België de werkzaamheden grotendeels zijn gestopt.

TomTom waagt zich niet aan prognose 2020

Navigatiedienstverlener TomTom waagt zich vanwege de coronacrisis niet aan een prognose voor de financiële prestaties dit jaar. Net als veel andere bedrijven zette de onderneming een streep door haar eerder uitgesproken verwachtingen, omdat de economische impact van het virus op de resultaten ongewis is. Ook een aandeleninkoopprogramma werd opgeschort.

Eerder ging TomTom ervan uit dat de omzet dit jaar met circa vijf procent zou dalen. Daarbij zou de divisie die gaat over locatietechnologie goed zijn voor een omzetplus van negen procent. Verder rekende de onderneming op een toename van de vrije kasstroom van zes tot negen procent.

Creditcardbedrijven hard geraakt

Ook creditcardmaatschappijen worden flink geraakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Door de strenge beperkingen die in veel landen gelden, worden hun pasjes veel minder vaak gebruikt om af te rekenen in bijvoorbeeld winkels of restaurants.

De situatie is voor marktleider Visa aanleiding om de omzetverwachting voor dit kwartaal verder te verlagen. Het bedrijf merkt dat sinds medio maart met name het aantal aankopen door reizigers flink is gedaald. Maar ook het creditcardgebruik online valt terug. Eerder had Visa al gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van de virusuitbraak in Azië.

Industrie in China vertoont tekenen van herstel

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in maart behoorlijk opgeleefd, nadat in februari nog de sterkste krimp ooit was te zien voor de industrie van China, door de coronacrisis. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

Volgens het Chinese statistiekbureau sprong de inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid meet, vorige maand omhoog tot een stand van 52. Dat was in februari nog een absoluut dieptepunt van 35,7. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Het cijfer viel beter uit dan economen hadden verwacht, want zij hadden nog steeds op krimp gerekend.