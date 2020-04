Update coronacrisis: Hoekstra: akkoord steunpakket moet lukken, maar geen eurobonds

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: Hoekstra: akkoord steunpakket moet lukken, maar geen eurobonds en ‘Duitse economie kan zware recessie doorstaan’.

Hoekstra: akkoord steunpakket moet lukken, maar geen eurobonds

Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt dat “het echt moet lukken” om een akkoord tussen de eurolanden te kunnen bereiken over een “zwaar pakket” Europese steunmaatregelen om de klap van de coronacrisis op te vangen. “Maar voor mij is het helder dat euro-obligaties er niet komen.”

Hij zei dat na afloop van zestien uur onderhandelen in de Eurogroep over een pakket kredietmaatregelen van ruim 500 miljard euro. Het overleg per videoverbinding is opgeschort tot donderdag omdat met name Hoekstra en zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri de hakken in het zand zetten. Desondanks noemt de CDA-bewindsman het overleg vruchtbaar. “Op een aantal onderwerpen zijn we heel ver gekomen”, zei hij.

‘Duitse economie kan zware recessie doorstaan’

De Duitse economie zal dit jaar in een diepe recessie belanden door de coronacrisis, maar is goed uitgerust om die te weerstaan en volgend jaar weer sterk te groeien. Dat melden vijf vooraanstaande Duitse economische onderzoeksinstituten.

Zij rekenen voor dit jaar op een krimp met 4,2 procent, wat de sterkste recessie sinds de financiële crisis zou zijn. Aan die voorspelling zijn wel de nodige onzekerheden verbonden, waarschuwen de instituten. Als bijvoorbeeld de pandemie langer duurt kan de neergang van de grootste economie van Europa nog dieper uitvallen.

Gepikeerde schuldeisers HEMA bundelen krachten

De schuldeisers van HEMA bereiden zich voor op een harde confrontatie met HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn. Zij willen voorkomen dat zij een aanzienlijk deel verliezen van de 750 miljoen euro die zij aan de winkelketen hebben geleend, schrijft Het Financieele Dagblad op basis van ingewijden.

Zakenman Boekhoorn is bereid nieuw kapitaal in HEMA te steken als de schuldeisers een offer brengen. Maar obligatiehouders vrezen dat Boekhoorn de coronacrisis aangrijpt om hen af te schepen. Om de schade te beperken groeperen ze zich.

Franse economie stevent af op sterkste krimp in vredestijd

De Franse economie is in het eerste kwartaal met naar schatting 6 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Met die raming komt de centrale bank van Frankrijk. Het zou de sterkste economische krimp in Frankrijk zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.

Frankrijk heeft strenge regels doorgevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Veel winkels die geen voedingsmiddelen verkopen blijven dicht en mensen mogen alleen voor het hoogst noodzakelijke de deur uit.